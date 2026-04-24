24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Rizespor, deplasmanda Kayserispor'un konuğu

Son haftaların formda takımı Çaykur Rizespor, deplasmanda küme düşme hattından kurtulmayı hedefleyen Kayserispor ile karşılaşacak.

calendar 24 Nisan 2026 11:02
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 31. haftasında 25 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile mücadele edecek.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Gürcan Hasova yönetecek.

Yeşil-mavili ekip, 9 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 37 puanla 8'inci sırada bulunuyor.

Kayserispor ise 23 puanla 17'inci sırada yer alıyor.

Karadeniz temsilcisinde tedavisi devam eden Zeqiri, kart cezalısı Samet Akaydin, Taylan Antalyalı ve Augusto, yarınki maçta forma giyemeyecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
