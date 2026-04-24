24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

F.Bahçe derbide 'fabrika ayarı'na dönecek!

Galatasaray ile deplasmanda kritik bir randevuya çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ilk 11'de fabrika ayarlarına geri dönüyor.

24 Nisan 2026 09:41
Fotoğraf: AA
F.Bahçe derbide 'fabrika ayarı'na dönecek!
Fenerbahçe'de bir süredir takımdan ayrı kalan Marco Asensio, dev derbi öncesi formasına kavuşuyor.

İspanyol yıldızın iyileşmesiyle birlikte Tedesco, takımı "eski düzenine" çekme kararı aldı.

SIDIKI CHERIF KULÜBEYE ÇEKİLİYOR

Asensio'nun yokluğunda şans bulan genç forvet Sidiki Cherif, bu hamle sonrası kulübenin yolunu tutacak.

Tedesco'nun derbi atmosferinde deneyimli isimlerle sahada olmayı tercih ettiği ve Cherif'i maçın gidişatına göre hamle oyuncusu olarak kullanmayı planladığı öğrenildi.

DEPLASMANDA HÜCUM HATTI NETLEŞTİ

Marco Asensio 10 numara olarak görev alırken Anderson Talisca ise en ileri uçta forma giyecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
