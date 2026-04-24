F.Bahçe derbide 'fabrika ayarı'na dönecek!

Fenerbahçe'de bir süredir takımdan ayrı kalan Marco Asensio, dev derbi öncesi formasına kavuşuyor.
İspanyol yıldızın iyileşmesiyle birlikte Tedesco, takımı "eski düzenine" çekme kararı aldı.
SIDIKI CHERIF KULÜBEYE ÇEKİLİYOR
Asensio'nun yokluğunda şans bulan genç forvet Sidiki Cherif, bu hamle sonrası kulübenin yolunu tutacak.
Tedesco'nun derbi atmosferinde deneyimli isimlerle sahada olmayı tercih ettiği ve Cherif'i maçın gidişatına göre hamle oyuncusu olarak kullanmayı planladığı öğrenildi.
DEPLASMANDA HÜCUM HATTI NETLEŞTİ
Marco Asensio 10 numara olarak görev alırken Anderson Talisca ise en ileri uçta forma giyecek.
