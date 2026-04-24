Toprak, MotoGP'de sezonun 4. yarışı için İspanya'da

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 4. yarışı olan İspanya Jerez'de piste çıkıyor.

24 Nisan 2026 09:41
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 4. yarışında İspanya'da mücadele edecek.
Jerez de la Frontera kentindeki 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde, 25 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sıralama turları, 25 Nisan Cumartesi günü TSİ 11.50'de, sprint mücadelesi TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 26 Nisan Pazar günü TSİ 15.00'de koşulacak.

Prima Pramac Yamaha takımıyla MotoGP'de ilk sezonunu geçiren milli sporcu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ilk iki etabı Tayland ve Brezilya'da yarışları 17. tamamladı.

MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Razgatlıoğlu, sezonun üçüncü yarışı ABD Grand Prix'sini 15. bitirerek MotoGP kariyerindeki ilk puanını hanesine yazdırdı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 81 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 77

3. Pedro Acosta (İspanya): 60

4. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 50

5. Marc Marquez (İspanya): 45

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
