Tedesco'dan uyarı: "Sakin kalacağız!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sezonun finali niteliğindeki mücadele öncesi öğrencilerine uyarılarda bulundu.

calendar 24 Nisan 2026 10:56
Tedesco'dan uyarı: 'Sakin kalacağız!'
Fenerbahçe, Pazar günü Galatasaray ile Rams Park'ta oynayacağı dev maçın hazırlıklarına başladı.

Domenico Tedesco, ilk antrenmanda öğrencilerine bir konuşma yapıp, uyarılarda bulundu. İlk olarak son maçlardaki sonuçlara değinen Tedesco'nun, "Rizespor beraberliğiyle, şampiyonluk yarışında elimizde tuttuğumuz ipleri kaybettik. Kupaya veda etmemiz daha da üzücü oldu. Ancak bunlar için artık yapabileceğimiz bir şey yok. Yaşadıklarımızdan ders alıp, kafamızı kaldırıp önümüze bakmamız gerek" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

"DERBİLERDE YAPTIKLARIMIZ ORTADA"

Tedesco, Galatasaray maçıyla ilgili olarak, "Bizim için sezon finali olacak. Zorlu bir atmosferde oynayacağız ama hepiniz böyle durumlara zaten alışıksınız. Bizim yapmamız gereken ilk şey sakin kalıp, maç içinde paniğe kapılmamak. Bu sezon derbilerde yaptıklarımız ortada. Rakibimizi Süper Kupa'da yendik. Yine kazanacağız. Yeter ki maç öncesi oluşturacağımız planlara bağlı kalalım. Son düdüğe kadar konsantrasyonumuzu kaybetmeyelim" dediği kaydedildi.

"KAZANIP BEKLEYECEĞİZ"

Genç teknik adamın şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak ise, "Bizim şu anda yapabileceğimiz tek şey derbiyi kazanmak ve puan farkını 1'e indirmek. Sonra kalan 3 maçta da galip geleceğiz ve neler olacağını bekleyeceğiz" yorumunu yaptığı öğrenildi.

TEDESCO'NUN GALATASARAY'A KARŞI YENİLGİSİ YOK

Domenico Tedesco, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a karşı 4 kez rakip oldu.

İtalyan çalıştırıcı, Sarı-Kırmızılılar ile ilk olarak Schalke'nin başındayken 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Almanya'da 2-0 yendiği Cim Bom ile Aslantepe'de 0-0 berabere kaldı.

Tedesco, Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra ilk olarak ligde, Kadıköy'de oynanan derbide Duran'ın son saniye golüyle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Genç çalıştırıcı, Süper Kupa Finali'nde ise ezeli rakibini 2-0 mağlup etti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
