24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Beşiktaş'ın Alanyaspor kabusu sona erdi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselirken Alanyaspor karşısındaki galibiyet hasretine de son verdi. Siyah-beyazlılar, rakibiyle oynadığı son 6 lig maçında kazanamazken, bu kötü seriyi kupada noktaladı.

24 Nisan 2026 10:55
Alanyaspor'u elemeyi başaran Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki rakibi Konyaspor oldu. Yeşil-beyazlı takım salı akşamı sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek yarı finale adını yazdırmıştı. Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki yarı final müsabakası 5, 6 veya 7 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Tüpraş Stadı'nın 10 Mayıs'tan sonra 20 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Avrupa Ligi final maçı için UEFA'ya teslim edilecek olması nedeniyle, Beşiktaş'ın kupada tur atlaması halinde yarı final maçının bir hafta öne çekileceğini duyurmuştu.
 ALANYASPOR KABUSU BİTTİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Beşiktaş, Corendon Alanyaspor karşısındaki galibiyet özlemini de noktaladı. Kartal, Akdeniz ekibiyle ligde oynadığı son 6 maçta 4 beraberlik ve 2 yenilgi alırken galibiyet yüzü görememişti. Siyah-beyazlı takım, Alanyaspor'u en son 2022-23 sezonunun ikinci yarısında 3-0 yenmişti.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
