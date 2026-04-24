Erol Bulut'tan derbi için değerlendirme

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Erol Bulut, HT Spor'da açıklamalarda bulundu.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendiren Erol Bulut'un sözleri şu şekilde:
"Fenerbahçe'nin iyi bir gidişatı yok. Ama biliyorsunuz ki derbi maçlarında farklı rüzgarlar eser. Fenerbahçeli futbolcular maça farklı bir motivasyonla çıkmalı. Hoca ve futbolcular kendilerini maça daha fazla vermeli. Sadece 'yapacağız, edeceğiz' ile olmaz."
"Yaralı aslan her zaman tehlikeli olur. Bu, Fenerbahçe için son şans; kazanmak zorunda. Fenerbahçe kazansa bile şampiyonluk kendi elinde değil, rakibin puan kaybetmesi lazım. O fırsat dört kez Fenerbahçe'nin eline geldi ama değerlendiremedi. En azından kendi elinde olmasa bile derbi maçında çubuklu forma için, taraftar için ve kendileri için her şeylerini vermeliler."
"Asensio çok iyi bir sezon geçiriyor ve Fenerbahçe için önemli bir faktör. Sakatlıktan çıkan bir Talisca da var ancak orada da bir eksik mevcut. Fenerbahçe, sakatlıklar nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadı ve bu süreçte maalesef puanlar kaybedildi.
Galatasaray'da ise Osimhen, takımın adeta %50'si. Müthiş bir performans sergiledi ve Galatasaray adına yine önemli bir faktör olacak."
