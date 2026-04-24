24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Erol Bulut'tan derbi için değerlendirme

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Erol Bulut, bu hafta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu.

24 Nisan 2026 15:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Erol Bulut, HT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendiren Erol Bulut'un sözleri şu şekilde:

"Fenerbahçe'nin iyi bir gidişatı yok. Ama biliyorsunuz ki derbi maçlarında farklı rüzgarlar eser. Fenerbahçeli futbolcular maça farklı bir motivasyonla çıkmalı. Hoca ve futbolcular kendilerini maça daha fazla vermeli. Sadece 'yapacağız, edeceğiz' ile olmaz."

"Yaralı aslan her zaman tehlikeli olur. Bu, Fenerbahçe için son şans; kazanmak zorunda. Fenerbahçe kazansa bile şampiyonluk kendi elinde değil, rakibin puan kaybetmesi lazım. O fırsat dört kez Fenerbahçe'nin eline geldi ama değerlendiremedi. En azından kendi elinde olmasa bile derbi maçında çubuklu forma için, taraftar için ve kendileri için her şeylerini vermeliler."

"Asensio çok iyi bir sezon geçiriyor ve Fenerbahçe için önemli bir faktör. Sakatlıktan çıkan bir Talisca da var ancak orada da bir eksik mevcut. Fenerbahçe, sakatlıklar nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadı ve bu süreçte maalesef puanlar kaybedildi.

Galatasaray'da ise Osimhen, takımın adeta %50'si. Müthiş bir performans sergiledi ve Galatasaray adına yine önemli bir faktör olacak."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
