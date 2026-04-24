Haber Tarihi: 24 Nisan 2026 17:39 -
Güncelleme Tarihi:
24 Nisan 2026 17:39
1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs'ta okullar tatil mi? 2026
Nisan ayının son günlerine hızla yaklaşırken, yoğun iş ve okul temposundan bunalan milyonlarca vatandaşın gözü kulağı mayıs ayının o müjdeli ilk gününe çevrildi! Takvim yaprakları o kritik tarihi gösterirken, kısa bir mola vermek, hafta sonuyla birleştirip memleketine gitmek veya sadece evinde dinlenmek isteyenler arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs Cuma günü okullar tatil mi, bankalar ve kargolar çalışıyor mu?" sorguları gündem sayfalarını ablukaya almış durumda. İşte hem milyonlarca öğrenciyi hem de çalışanları havalara uçuracak o 3 günlük uzun hafta sonu tatilinin tüm detayları...
Çantasını toplayıp kısa bir tatil kaçamağı yapmak için bilet fiyatlarını araştırmaya başlayan milyonlarca kişi ekran başına kilitlendi. Peki, o beklenen cuma günü kepenkler inecek mi?
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? (2026)Kısa, net ve yıllık izin planlarınızı şimdiden yaptıracak o cevap: Evet! 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı), Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınca belirlenmiş yasal bir RESMİ TATİLDİR!Özel sektör çalışanlarından memurlara, işçilerden esnafa kadar tüm Türkiye için 1 Mayıs günü resmi tatil statüsündedir. Üstelik 2026 takvimine baktığımızda, 1 Mayıs tarihinin tam olarak CUMA gününe denk gelmesi, milyonlarca vatandaşa Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan harika bir 3 günlük uzun hafta sonu tatili fırsatı sunuyor!1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ? (ÖĞRENCİLERE MÜJDE!)Gelelim sabahın köründe kalkan, sınav stresiyle boğuşan milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencisinin o en çok merak ettiği soruya:Evet, 1 Mayıs Cuma günü okullar TAM GÜN TATİLDİR!Resmi tatil olması sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı tüm devlet okulları, özel okullar, anaokulları ve dershaneler kapalı olacaktır.Aynı şekilde Türkiye genelindeki tüm üniversitelerde de ders yapılmayacak ve idari tatil uygulanacaktır. Öğrenciler Perşembe akşamı çalan son zille birlikte doğrudan 3 günlük kesintisiz bir tatile çıkmış olacak.1 MAYIS CUMA GÜNÜ NERELER KAPALI OLACAK?Peki, bu resmi tatilde hayatın hangi alanları duracak? 1 Mayıs Cuma günü işlem yapamayacağınız veya kapalı kapılardan döneceğiniz kurumlar şunlar:
Bankalar ve Borsa: Tüm kamu ve özel banka şubeleri ile Borsa İstanbul tam gün kapalı olacak. Yüklü EFT işlemleri pazartesi gününe sarkacak (FAST hariç).Kargolar: PTT Kargo başta olmak üzere Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat gibi tüm kurumsal kargo firmaları teslimat ve alım yapmayacak.Devlet Daireleri: Valilikler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, SGK ve vergi daireleri gibi tüm kamu kurumları kapalı olacak.Hastaneler ve Sağlık Ocakları: Poliklinikler ve Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları) kapalı olacak. Sadece Acil Servisler ve Nöbetçi Eczaneler 7/24 hizmet vermeye devam edecek.Noterler: Normal noterler kapalı olacak ancak acil işlemler için Nöbetçi Noterler devrede olacak.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.