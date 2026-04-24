Haber Tarihi: 24 Nisan 2026 17:39 - Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 17:39

1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs'ta okullar tatil mi? 2026

Nisan ayının son günlerine hızla yaklaşırken, yoğun iş ve okul temposundan bunalan milyonlarca vatandaşın gözü kulağı mayıs ayının o müjdeli ilk gününe çevrildi! Takvim yaprakları o kritik tarihi gösterirken, kısa bir mola vermek, hafta sonuyla birleştirip memleketine gitmek veya sadece evinde dinlenmek isteyenler arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs Cuma günü okullar tatil mi, bankalar ve kargolar çalışıyor mu?" sorguları gündem sayfalarını ablukaya almış durumda. İşte hem milyonlarca öğrenciyi hem de çalışanları havalara uçuracak o 3 günlük uzun hafta sonu tatilinin tüm detayları...

Abone Ol
Çantasını toplayıp kısa bir tatil kaçamağı yapmak için bilet fiyatlarını araştırmaya başlayan milyonlarca kişi ekran başına kilitlendi. Peki, o beklenen cuma günü kepenkler inecek mi?
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? (2026)
Kısa, net ve yıllık izin planlarınızı şimdiden yaptıracak o cevap: Evet! 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı), Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınca belirlenmiş yasal bir RESMİ TATİLDİR!

Özel sektör çalışanlarından memurlara, işçilerden esnafa kadar tüm Türkiye için 1 Mayıs günü resmi tatil statüsündedir. Üstelik 2026 takvimine baktığımızda, 1 Mayıs tarihinin tam olarak CUMA gününe denk gelmesi, milyonlarca vatandaşa Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan harika bir 3 günlük uzun hafta sonu tatili fırsatı sunuyor!

1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ? (ÖĞRENCİLERE MÜJDE!)
Gelelim sabahın köründe kalkan, sınav stresiyle boğuşan milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencisinin o en çok merak ettiği soruya:

Evet, 1 Mayıs Cuma günü okullar TAM GÜN TATİLDİR!

Resmi tatil olması sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı tüm devlet okulları, özel okullar, anaokulları ve dershaneler kapalı olacaktır.

Aynı şekilde Türkiye genelindeki tüm üniversitelerde de ders yapılmayacak ve idari tatil uygulanacaktır. Öğrenciler Perşembe akşamı çalan son zille birlikte doğrudan 3 günlük kesintisiz bir tatile çıkmış olacak.

1 MAYIS CUMA GÜNÜ NERELER KAPALI OLACAK?
Peki, bu resmi tatilde hayatın hangi alanları duracak? 1 Mayıs Cuma günü işlem yapamayacağınız veya kapalı kapılardan döneceğiniz kurumlar şunlar:


Bankalar ve Borsa: Tüm kamu ve özel banka şubeleri ile Borsa İstanbul tam gün kapalı olacak. Yüklü EFT işlemleri pazartesi gününe sarkacak (FAST hariç).

Kargolar: PTT Kargo başta olmak üzere Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat gibi tüm kurumsal kargo firmaları teslimat ve alım yapmayacak.

Devlet Daireleri: Valilikler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, SGK ve vergi daireleri gibi tüm kamu kurumları kapalı olacak.

Hastaneler ve Sağlık Ocakları: Poliklinikler ve Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları) kapalı olacak. Sadece Acil Servisler ve Nöbetçi Eczaneler 7/24 hizmet vermeye devam edecek.

Noterler: Normal noterler kapalı olacak ancak acil işlemler için Nöbetçi Noterler devrede olacak.

Diğer Haberler

Pep Guardiola'dan Dünya Kupası tepkisi! Manchester City Pep Guardiola'dan Dünya Kupası tepkisi!
Kayserispor'da yönetime el konuldu! Mondihome Kayserispor Kayserispor'da yönetime el konuldu!
Mikel Arteta'dan şampiyonluk mesajı: 'Her şeyimizi ortaya koymalıyız' Arsenal Mikel Arteta'dan şampiyonluk mesajı: "Her şeyimizi ortaya koymalıyız"
Nick Warburton: 'Ekitike'nin iyileşme olasılığı yüksek' Liverpool Nick Warburton: "Ekitike'nin iyileşme olasılığı yüksek"
Alaçatı Ot Festivali ne zaman 2026? Tarihi belli oldu! Gündem Alaçatı Ot Festivali ne zaman 2026? Tarihi belli oldu!
Manchester United'dan çifte transfer hamlesi Manchester United Manchester United'dan çifte transfer hamlesi
Real Madrid'den 160 milyon euroluk hamle: Olise Real Madrid Real Madrid'den 160 milyon euroluk hamle: Olise
1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs'ta okullar tatil mi? 2026 Gündem 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs'ta okullar tatil mi? 2026
Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? Taşacak Bu Deniz 25. yeni bölüm yayınlanacak mı? Gündem Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? Taşacak Bu Deniz 25. yeni bölüm yayınlanacak mı?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'dan Victor Osimhen için savunma!
2
Fenerbahçe'den tepki: "Galatasaray arsızlık yapıyor"
3
Arda Güler'e ilk telefon Montella'dan
4
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter şartı ortaya çıktı
5
Arda Güler sakatlandı: Dünya Kupası tehlikesi
6
Domenico Tedesco'dan derbi için kaleci kararı!
7
Fenerbahçe'de 100 milyon dolarlık proje!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.