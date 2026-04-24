1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs'ta okullar tatil mi? 2026

Çantasını toplayıp kısa bir tatil kaçamağı yapmak için bilet fiyatlarını araştırmaya başlayan milyonlarca kişi ekran başına kilitlendi. Peki, o beklenen cuma günü kepenkler inecek mi?

Kısa, net ve yıllık izin planlarınızı şimdiden yaptıracak o cevap: Evet! 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı), Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınca belirlenmiş yasal bir RESMİ TATİLDİR!

Özel sektör çalışanlarından memurlara, işçilerden esnafa kadar tüm Türkiye için 1 Mayıs günü resmi tatil statüsündedir. Üstelik 2026 takvimine baktığımızda, 1 Mayıs tarihinin tam olarak CUMA gününe denk gelmesi, milyonlarca vatandaşa Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan harika bir 3 günlük uzun hafta sonu tatili fırsatı sunuyor!

Gelelim sabahın köründe kalkan, sınav stresiyle boğuşan milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencisinin o en çok merak ettiği soruya:

Evet, 1 Mayıs Cuma günü okullar TAM GÜN TATİLDİR!

Resmi tatil olması sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı tüm devlet okulları, özel okullar, anaokulları ve dershaneler kapalı olacaktır.

Aynı şekilde Türkiye genelindeki tüm üniversitelerde de ders yapılmayacak ve idari tatil uygulanacaktır. Öğrenciler Perşembe akşamı çalan son zille birlikte doğrudan 3 günlük kesintisiz bir tatile çıkmış olacak.

Peki, bu resmi tatilde hayatın hangi alanları duracak? 1 Mayıs Cuma günü işlem yapamayacağınız veya kapalı kapılardan döneceğiniz kurumlar şunlar:

Bankalar ve Borsa: Tüm kamu ve özel banka şubeleri ile Borsa İstanbul tam gün kapalı olacak. Yüklü EFT işlemleri pazartesi gününe sarkacak (FAST hariç).

Kargolar: PTT Kargo başta olmak üzere Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat gibi tüm kurumsal kargo firmaları teslimat ve alım yapmayacak.

Devlet Daireleri: Valilikler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, SGK ve vergi daireleri gibi tüm kamu kurumları kapalı olacak.

Hastaneler ve Sağlık Ocakları: Poliklinikler ve Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları) kapalı olacak. Sadece Acil Servisler ve Nöbetçi Eczaneler 7/24 hizmet vermeye devam edecek.

Noterler: Normal noterler kapalı olacak ancak acil işlemler için Nöbetçi Noterler devrede olacak.