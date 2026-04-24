RAMS Başakşehir evinde gol oldu yağdı!

Süper Lig'in 31. hafta maçında RAMS Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti.

24 Nisan 2026 21:58 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 22:01
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı. 

RAMS Başakşehir, maça hızlı başladı ve 5. dakikada Eldor Shomurodov'un golüyle öne geçti. 22. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın kaydettiği golle fark ikiye çıktı. İlk yarı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Başakşehir, 81. dakikada Davie Selke'nin golüyle skoru 3-0 yaptı. 87. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Shomurodov, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydederek maçın skorunu belirledi.

Mücadelenin 44. dakikasında Rodrigo Becao, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki RAMS Başakşehir, bu galibiyetle Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Turuncu-lacivertliler puanını 51'e yükseltirken, Kasımpaşa 31 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Yusuf Sarı'nın sağdan ortasında, Shomurodov'un arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

22. dakikada turuncu-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Harit'in pasında Shomurodov topu kontrol etmeye çalışırken Diabate araya girdi. Kaleci Gianniotis'e yönelen meşin yuvarlağı, ceza sahası içinde Frimpong'dan önce Bertuğ Yıldırım kaptı. Bertuğ, Gianniotis'i geçtikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

44. dakikada Kasımpaşa'da Rodrigo Becao, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Kasımpaşa ceza sahası önünde Becao ile girdiği ikili mücadelede Bertuğ Yıldırım yerde kaldı. Pozisyonu devam ettiren maçın hakemi Yiğit Arslan, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine saha kenarına geldi. İkili mücadeleyi monitörden izleyen hakem Arslan, Becao'yu kırmızı kartla cezalandırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

58. dakikada Winck'in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

81. dakikada RAMS Başakşehir, üçüncü golü buldu. Soldan Brnic'in ortasında Selke'nin altıpasın içinde bekletmeden çıkardığı şutta top filelere gitti: 3-0.

87. dakikada turuncu-lacivertli ekip, 4 farklı üstünlük yakaladı. Brnic'in soldan kullandığı kornerde Shomurodov'un ön direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0.

Müsabakayı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yiğit Arslan, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 46 Onur Bulut), Duarte (Dk. 69 Hamza Güreler), Ba, Kazımcan Karataş, Kemen, Umut Güneş (Dk. 83 Onur Ergün), Yusuf Sarı (Dk. 60 Brnic), Shomurodov, Harit, Bertuğ Yıldırım (Dk. 60 Selke)

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Becao, Frimpong, Baldursson, Cafu (Dk. 46 Opoku), İrfan Can Kahveci (Dk. 85 Ali Yavuz Kol), Kerem Demirbay (Dk. 80 Eyüp Aydın), Diabate, Benedyczak (Dk. 80 Kubilay Kanatsızkuş)

Goller: Dk. 5 ve 87 Shomurodov, Dk. 22 Bertuğ Yıldırım, Dk. 81 Selke (Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 44 Becao (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 30 Baldursson (Kasımpaşa), Dk. 34 Duarte, Dk. 35 Ömer Ali Şahiner, Dk. 83 Kemen (RAMS Başakşehir)

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
