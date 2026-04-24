RAMS Başakşehir evinde gol oldu yağdı!

Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.



RAMS Başakşehir, maça hızlı başladı ve 5. dakikada Eldor Shomurodov'un golüyle öne geçti. 22. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın kaydettiği golle fark ikiye çıktı. İlk yarı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Başakşehir, 81. dakikada Davie Selke'nin golüyle skoru 3-0 yaptı. 87. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Shomurodov, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydederek maçın skorunu belirledi.



Mücadelenin 44. dakikasında Rodrigo Becao, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki RAMS Başakşehir, bu galibiyetle Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Turuncu-lacivertliler puanını 51'e yükseltirken, Kasımpaşa 31 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





5. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Yusuf Sarı'nın sağdan ortasında, Shomurodov'un arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.



22. dakikada turuncu-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Harit'in pasında Shomurodov topu kontrol etmeye çalışırken Diabate araya girdi. Kaleci Gianniotis'e yönelen meşin yuvarlağı, ceza sahası içinde Frimpong'dan önce Bertuğ Yıldırım kaptı. Bertuğ, Gianniotis'i geçtikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.



44. dakikada Kasımpaşa'da Rodrigo Becao, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Kasımpaşa ceza sahası önünde Becao ile girdiği ikili mücadelede Bertuğ Yıldırım yerde kaldı. Pozisyonu devam ettiren maçın hakemi Yiğit Arslan, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine saha kenarına geldi. İkili mücadeleyi monitörden izleyen hakem Arslan, Becao'yu kırmızı kartla cezalandırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





58. dakikada Winck'in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.



81. dakikada RAMS Başakşehir, üçüncü golü buldu. Soldan Brnic'in ortasında Selke'nin altıpasın içinde bekletmeden çıkardığı şutta top filelere gitti: 3-0.



87. dakikada turuncu-lacivertli ekip, 4 farklı üstünlük yakaladı. Brnic'in soldan kullandığı kornerde Shomurodov'un ön direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0.



Müsabakayı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.





Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Yiğit Arslan, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok



RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 46 Onur Bulut), Duarte (Dk. 69 Hamza Güreler), Ba, Kazımcan Karataş, Kemen, Umut Güneş (Dk. 83 Onur Ergün), Yusuf Sarı (Dk. 60 Brnic), Shomurodov, Harit, Bertuğ Yıldırım (Dk. 60 Selke)



Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Becao, Frimpong, Baldursson, Cafu (Dk. 46 Opoku), İrfan Can Kahveci (Dk. 85 Ali Yavuz Kol), Kerem Demirbay (Dk. 80 Eyüp Aydın), Diabate, Benedyczak (Dk. 80 Kubilay Kanatsızkuş)



Goller: Dk. 5 ve 87 Shomurodov, Dk. 22 Bertuğ Yıldırım, Dk. 81 Selke (Başakşehir)



Kırmızı kart: Dk. 44 Becao (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Dk. 30 Baldursson (Kasımpaşa), Dk. 34 Duarte, Dk. 35 Ömer Ali Şahiner, Dk. 83 Kemen (RAMS Başakşehir)







