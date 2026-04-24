24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
4-0
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
3-1
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
0-485'
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
0-178'
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
4-0
24 Nisan
Brest-Lens
3-3

Fenerbahçe Beko, Manisa Basket deplasmanında hata yapmadı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Glint Manisa Basket'i 82-78 mağlup etti.

calendar 24 Nisan 2026 21:02 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 23:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, Glint Manisa Basket'e konuk oldu.

Muradiye Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler, 82-78'lik skorla kazandı.

Salon: Muradiye 

Hakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Halil Erkoç

Glint Manisa Basket: Smith 9, Mintz 6, Buğra Çal, Johnson 13, Pereira 12, Stevenson 15, Yiğit Onan 7, Starks 12, Martin 4

Fenerbahçe Beko: Melli 14, Melih Mahmutoğlu 3, Tarık Biberovic 13, Hall 18, Birch 11, Mert Emre Ekşioğlu, Horton-Tucker 10, De Colo 4, Onuralp Bitim, Jantunen 2, Colson II 7

1. Periyot: 21-26

Devre: 39-51

3. Periyot: 60-67

Beş faulle çıkan: Johnson 39.51 (Glint Manisa Basket)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
