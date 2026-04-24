Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.



TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, Konyaspor, Samsunspor ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarındaki çeşitli ihlaller nedeniyle kurula gönderildi.



Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım da "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.



