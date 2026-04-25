24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
4-0
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
3-1
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
0-5
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
1-1
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
4-0
24 Nisan
Brest-Lens
3-3

Real Madrid'e 90+4'te büyük şok!

İspanya La Liga'nın 33. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Real Betis ile 1- 1 berabere kaldı.

calendar 25 Nisan 2026 00:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İspanya La Liga'nın 33. hafta maçında Real Madrid, Real Betis'e konuk oldu.

Cartuja Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Real Madrid'in golünü 17. dakikada Vinicius Junior kaydetti. Real Betis'e beraberliği getiren golü ise 90+4. dakikada Hector Bellerin kaydetti.

Arda Güler, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 74 puana yükselirken, Real Betis'te puanını 50 yaptı.

La Liga'nın gelecek haftasında Real Madrid, Espanyol deplasmanına gidecek. Real Betis, Real Oviedo'yu ağırlayacak.
  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
