13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
20:00
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
20:00
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
20:00
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
19:30
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
19:30
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Lukaku ile Napoli yollarını ayırıyor! Türkiye ihtimali gündemde

İtalyan ekibi Napoli'nin takımdan göndermek istediği Romelu Lukaku için Türkiye'den teklif beklediği ortaya çıktı.

calendar 13 Mayıs 2026 16:55 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2026 16:59
Lukaku ile Napoli yollarını ayırıyor! Türkiye ihtimali gündemde
Bonservisi İtalya Ligi takımlarından Napoli'den olan Romelu Lukaku'nun Türkiye'ye transfer olma ihtimali yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

İtalya basınında yer alan haberlere göre Napoli ile Romelu Lukaku arasındaki birliktelik sona erme noktasına geldi. Belçikalı golcünün, rehabilitasyon sürecini ülkesinde sürdüreceği ve kulübün oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.

TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN!

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Napoli ve Lukaku, karşılıklı anlaşma çerçevesinde yollarını ayırma kararı aldı. Tecrübeli forvet, sakatlık sonrası toparlanma sürecini Belçika Milli Takımı'nın federasyon tesislerinde sürdürecek.

Sezon sonunda transferine kesin gözüyle bakılan Lukaku için Napoli yönetiminin özellikle Türkiye ve Suudi Arabistan'dan gelecek teklifleri beklediği aktarıldı.

Hatırlanacağı üzere Lukaku, geçtiğimiz mart ayında kulüpten bağımsız şekilde Belçika'nın Antwerp kentinde çalışmayı tercih etmiş ve bu durum Napoli yönetimiyle kısa süreli bir kriz yaşanmasına neden olmuştu. Ancak tarafların son dönemde yeniden uzlaşma sağladığı ifade edildi.

Napoli kariyerinde iki sezon geçiren Romelu Lukaku, şampiyonluk yaşadığı süreçte attığı 14 golle önemli katkı vermişti. Ancak 2025 yazında yaşadığı sakatlık sonrası bu sezon yalnızca Verona karşısında sonradan oyuna girerek gol bulduğu kısa bir süre sahada kalabildi.

İtalyan basını, Napoli'nin oyuncunun maaş yükünden çıkmak istediğini ve yaz transfer döneminde gelecek uygun tekliflerle ayrılığın resmiyet kazanmasının beklendiğini yazdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
