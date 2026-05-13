13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
20:00
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
20:00
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
20:00
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
19:30
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
19:30
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Danimarka'da Aral Şimşir'e büyük onur!

Midtjylland'da forma giyen Aral Şimşir, Oyuncular Birliği tarafından Danimarka Süper Ligi'nde Sezonun Oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

calendar 13 Mayıs 2026 15:50
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Midtjylland'da forma giyen 23 yaşındaki Türk sol kanat oyuncusu Aral Şimşir, Danimarka Süper Ligi'nde "Yılın Profili" seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre oyuncuların kararı sonucunda toplam 269 oyun yüzde 38'inden fazlasını alan Aral Şimşir, Danimarka Oyuncular Birliği tarafından Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda "Yılın Profili" seçildi.

Danimarka Oyuncular Birliği (Spillerforeningen), en iyi oyuncuları, performans ve profilin bir kombinasyonuna göre seçiyor ve "en iyi" oyuncuyu teknik yetenek, zihinsel dayanıklılık, liderlik ve profesyonel davranışın bir kombinasyonu olarak tanımlıyor.

Birliğin açıklamasında, "31 maç, 9 gol ve 15 asist. Bunlar, Aral Şimşir'in bu yılki Süper Lig'deki istatistiklerinden sadece birkaçı. Şimşir, yıl boyunca sergilediği yüksek seviye ve birçok harika performansla ligdeki meslektaşları ve rakipleri arasında adından söz ettirmeyi başardı." ifadeleri kullanıldı.

Oyuncular Birliği, Süper Lig'deki 12 takımın tamamını ziyaret ederek futbolcuların her birinin birer oy kullanmasını sağladı. Aral Şimşir, toplam 269 oyun yüzde 38,3'ünü aldı.

"BENİM İÇİN İNANILMAZ BİR ANLAM İFADE EDİYOR"

Aral Şimşir, "Bu benim için inanılmaz bir anlam ifade ediyor. Oyuncuların size oy vermesi farklı bir şey. Diğer oyuncuların sizi tanıması harika ve bunun için her zaman minnettar ve mutlu olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Genç futbolcu, 21 yaş altı milli takımında da 7 kez forma giyerken henüz A Milli Futbol Takımı'nda süre alamadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
