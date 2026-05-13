Nenad Bjelica için CSKA açıklaması!

CSKA Moskova ile adı geçen teknik direktör Nenad Bjelica için açıklama geldi.



Bjelica'nın menajerlik şirketinden Andy Bara, "Birkaç takımla görüşüyorum. Nenad'ın nereye gideceğini göreceğiz. Henüz bilmiyoruz, bu yüzden somut bir şeyden bahsetmek için çok erken." dedi.



CSKA Moskova ile ilgili iddialara yanıt veren Bara, "CSKA, sadece Rusya'da değil, Avrupa'da da büyük bir geçmişe sahip önemli bir kulüp. Nenad Bjelica ise Dinamo Zagreb ve Union Berlin'de çalışmış, birkaç dil bilen ve futboldan çok iyi anlayan üst düzey bir teknik direktör. Bu, her iki taraf için de harika bir seçenek olur. Ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Göreceğiz." dedi.



