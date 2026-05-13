13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
2-025'
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
0-024'
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
1-225'
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
0-0DA
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
1-0DA
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Nenad Bjelica için CSKA açıklaması!

CSKA Moskova ile adı geçen teknik direktör Nenad Bjelica için açıklama geldi.

calendar 13 Mayıs 2026 19:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Bjelica'nın menajerlik şirketinden Andy Bara, "Birkaç takımla görüşüyorum. Nenad'ın nereye gideceğini göreceğiz. Henüz bilmiyoruz, bu yüzden somut bir şeyden bahsetmek için çok erken." dedi.

CSKA Moskova ile ilgili iddialara yanıt veren Bara, "CSKA, sadece Rusya'da değil, Avrupa'da da büyük bir geçmişe sahip önemli bir kulüp. Nenad Bjelica ise Dinamo Zagreb ve Union Berlin'de çalışmış, birkaç dil bilen ve futboldan çok iyi anlayan üst düzey bir teknik direktör. Bu, her iki taraf için de harika bir seçenek olur. Ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Göreceğiz." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
