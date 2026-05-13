Inter, Lazio'yu yıktı ve İtalya Kupası'nı kazandı!

İtalya Kupası Finali'nde Lazio ile Inter karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta kupayı kazanan 2-0'lık skorla Inter oldu.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Marcus Thuram ve 35. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.
Cristian Chivu yönetiminde ligde şampiyonluğa ulaşan Inter, İtalya Kupası'nı da 10. kez müzesine götürmenin mutluluğunu yaşadı.
Sakatlığı bulunan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada forma giymedi.
