13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
1-2
13 Mayıs
M.City-C.Palace
3-0
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
2-3
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
2-0
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
1-0
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
3-1
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
1-2
13 Mayıs
Lens-PSG
0-2
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
1-1
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
1-0
13 Mayıs
Lazio-Inter
0-2

Inter, Lazio'yu yıktı ve İtalya Kupası'nı kazandı!

İtalya'da lig şampiyonluğuna ulaşan Inter, kupada da Lazio'yu yıktı. Detaylar...

calendar 13 Mayıs 2026 23:17 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2026 23:58
Inter, Lazio'yu yıktı ve İtalya Kupası'nı kazandı!
İtalya Kupası Finali'nde Lazio ile Inter karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta kupayı kazanan 2-0'lık skorla Inter oldu.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Marcus Thuram ve 35. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

Cristian Chivu yönetiminde ligde şampiyonluğa ulaşan Inter, İtalya Kupası'nı da 10. kez müzesine götürmenin mutluluğunu yaşadı.

Sakatlığı bulunan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada forma giymedi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
