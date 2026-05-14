Fransa'da şampiyon PSG!

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında PSG, deplasmanda Lens ile karşılaştı.



Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan maçı PSG 2-0 kazandı ve sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.



PSG'ye galibiyeti getiren golleri, 29. dakikada Kvicha Kvaratskhelia ve 90+3. dakikada Ibrahim Mbaye kaydetti.



Bu sonuçla birlikte 76 puana ulaşan PSG, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Lens ise 67 puanda kaldı ve şampiyon şansını kaybetti.



14. ŞAMPİYONLUK

Böylelikle PSG, tarihinde üst üste 5, toplamda ise 14. şampiyonluğuna ulaştı.



SONRAKİ MAÇLAR



PSG, ligin son haftasında Paris FC'ye konuk olacak. Lens ise Lyon'a konuk olacak.



Paris temsilcisi, 30 Mayıs Cumartesi günü UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal ile karşılaşacak.



