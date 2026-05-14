13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
1-2
13 Mayıs
M.City-C.Palace
3-0
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
2-3
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
2-0
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
1-0
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
3-1
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
1-2
13 Mayıs
Lens-PSG
0-2
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
1-1
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
1-0
13 Mayıs
Lazio-Inter
0-2

Fransa'da şampiyon PSG!

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında PSG, deplasmanda Lens'i 2-0 mağlup etti ve sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

calendar 14 Mayıs 2026 00:01 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2026 00:35
Haber: Sporx.com
Fransa Ligue 1'in 29. haftasında PSG, deplasmanda Lens ile karşılaştı. 

Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan maçı PSG 2-0 kazandı ve sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 

PSG'ye galibiyeti getiren golleri, 29. dakikada Kvicha Kvaratskhelia ve 90+3. dakikada Ibrahim Mbaye kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte 76 puana ulaşan PSG, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Lens ise 67 puanda kaldı ve şampiyon şansını kaybetti. 

14. ŞAMPİYONLUK
Böylelikle PSG, tarihinde üst üste 5, toplamda ise 14. şampiyonluğuna ulaştı.

SONRAKİ MAÇLAR

PSG, ligin son haftasında Paris FC'ye konuk olacak. Lens ise Lyon'a konuk olacak.

Paris temsilcisi, 30 Mayıs Cumartesi günü UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
