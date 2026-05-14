Şampiyon Barcelona'dan kayıp

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Barcelona, Deportivo Alaves ile deplasmanda karşılaştı. Ligde şampiyonluğunu geçen maçta ilan eden Barcelona, Alaves'e 1-0 kaybetti.
Karşılaşmada Deportivo Alaves'e galibiyeti getiren golü 45. dakikada Ibrahim Yalatif Diabate attı.
Bu sonucun ardından Barcelona, 91 puanda kaldı. Alaves, 40 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Barcelona, sahasında Real Betis'i ağırlayacak. Deportivo Alaves, Real Oviedo deplasmanına gidecek.
