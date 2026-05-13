Manchester City, Arsenal'in peşini bırakmıyor!

İngiltere Premier Lig'de 31. haftanın erteleme maçında Manchester City, sahasında Crystal Palace'ı ağırladı. Manchester City, Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı 3-0'lık skorla kazandı.



Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 32. dkaikada Antoine Semenyo, 40. dakikada Omar Marmoush ve 84. dakikada Savinho attı.



Manchester City, bu galibiyetle birlikte ligde puanını 77'ye yükseltti. Crystal Palace, 44 puanda kaldı.



Ligin gelecek haftasın Manchester City, Bournemouth deplasmanına gidecek. Crystal Palace, Brentford ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



ZİRVE YARIŞINDA SON DURUM



Manchester City'nin Crystal Palace karşısında eksik maçını tamamlaması ve kazanmasıyla birlikte lider Arsenal ile 2 puan farkı bulunuyor. İşte zirvedeki Arsenal ve takipçisi Manchester City'nin kalan maçları:



ARSENAL (79 PUAN)



Arsenal - Burnley

Crystal Palace - Arsenal



MANCHESTER CITY (77 PUAN)



Bournemouth - Manchester City

Manchester City - Aston Villa



