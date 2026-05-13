13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
1-2
13 Mayıs
M.City-C.Palace
3-0
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
2-3
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
2-0
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
1-0
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
3-1
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
1-2
13 Mayıs
Lens-PSG
0-2
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
1-1
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
1-0
13 Mayıs
Lazio-Inter
0-2

Manchester City, Arsenal'in peşini bırakmıyor!

Manchester City, erteleme maçında Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etti. Son iki hafta öncesi lider Arsenal ile takipçisi Manchester City arasında 2 puan fark bulunuyor.

calendar 13 Mayıs 2026 23:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Manchester City, Arsenal'in peşini bırakmıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Premier Lig'de 31. haftanın erteleme maçında Manchester City, sahasında Crystal Palace'ı ağırladı. Manchester City, Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 32. dkaikada Antoine Semenyo, 40. dakikada Omar Marmoush ve 84. dakikada Savinho attı.

Manchester City, bu galibiyetle birlikte ligde puanını 77'ye yükseltti. Crystal Palace, 44 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasın Manchester City, Bournemouth deplasmanına gidecek. Crystal Palace, Brentford ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

ZİRVE YARIŞINDA SON DURUM

Manchester City'nin Crystal Palace karşısında eksik maçını tamamlaması ve kazanmasıyla birlikte lider Arsenal ile 2 puan farkı bulunuyor. İşte zirvedeki Arsenal ve takipçisi Manchester City'nin kalan maçları:

ARSENAL (79 PUAN)

Arsenal - Burnley
Crystal Palace - Arsenal

MANCHESTER CITY (77 PUAN)

Bournemouth - Manchester City
Manchester City - Aston Villa

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.