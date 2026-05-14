13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
1-2
13 Mayıs
M.City-C.Palace
3-0
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
2-3
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
2-0
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
1-0
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
3-1
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
1-2
13 Mayıs
Lens-PSG
0-2
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
1-1
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
1-0
13 Mayıs
Lazio-Inter
0-2

Para milli judocular Kazakistan'dan 5 madalya ile dönüyor

Para milli judocular, Kazakistan'daki turnuvayı 5 madalyayla tamamladı.

calendar 14 Mayıs 2026 00:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Para milli judocular, Kazakistan'daki 2026 IBSA Judo Grand Prix'te 2 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkent Astana'daki organizasyonda, 24 ülkeden 137 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Organizasyonun ikinci gün müsabakalarında milli para judocu Duygu Çete, J2 kadınlar 70 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Merve Uslu Hajabipour J1 kadınlar 60 kiloda, Esmer Taşkın da J1 kadınlar 70 kiloda bronz madalya elde etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
