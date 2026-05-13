İşte 2026 Turkcell Süper Kupa'ya katılacak takımlar

2026 Turkcell Süper Kupa'ya katılacak dört takım resmen belli oldu.
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın yanı sıra ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ile Türkiye Kupası finalistleri Konyaspor ve Trabzonspor, Süper Kupa'da mücadele edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa'nın tarihini ilerleyen günlerde açıklayacak.
Öte yandan Beşiktaş, 2 sezondur (4 takımla düzenlenen) Süper Kupa'ya katılma hakkı elde edemedi.
