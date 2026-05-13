13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
1-2
13 Mayıs
M.City-C.Palace
2-074'
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
2-3
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
2-0
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
1-045'
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
2-0DA
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
1-2
13 Mayıs
Lens-PSG
0-171'
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
1-1
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
1-0
13 Mayıs
Lazio-Inter
0-272'

Ozan Tufan'dan A Milli Takım açıklaması

Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan, A Milli Takım'a dönmek istediğini söyledi.

calendar 13 Mayıs 2026 23:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan, kupadaki Gençlerbirliği maçının ardından konuştu.

Ozan Tufan, A Milli Takım formasını yeniden giymek istediğini söyledi.

Ozan Tufan'ın sözleri şu şekilde:

"Milli takımda forma giymek ve Dünya Kupası'na gitmek her futbolcunun hayalidir. Yıllarca giydim ve mücadele ettim. İnşallah yine milli formayı giyerim. Benim için büyük bir gurur olur."

"Oğlum sabah akşam Trabzonspor ile yatıp kalkıyor. Eşimin de payı çok büyük. Şehre ilk geldiğimde bana karşı doğal olarak olumsuz bir bakış açısı vardı. Taraftarlarımız bana gönüllerini açtı. Oğlum sabah çıkıp akşam geliyor hiç nerede olduğunu sormuyoruz bile. Şehre böyle güveniyoruz. Trabzon'da huzurluyuz ve güvendeyiz."

"BU SENEYE YAKIŞAN KUPA"

"Bu seneye yakışanın kupa olduğunu düşünüyorum."

TARAFTARA MESAJ

Taraftarlarımıza takımım adına çok teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel bir şekilde desteklediler. Golden sonra bizi ayakta tuttular. Final maçında da onlardan aynı performansı bekliyorum. Kupa kazanmak istiyoruz."

"Geçen sene kupayı kaybettiğimizde çok üzüldük. Bu sezon kupayı kazanarak şehrimize götürmeyi çok istiyoruz."

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
