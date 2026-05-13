13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
1-065'
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
2-3
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
2-0
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
1-2
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
1-1
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
1-0
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Arda Turan'ın maçında 3 kez hava saldırısı alarmı

Shakhtar Donetsk-Obolon Kiev mücadelesi, hava saldırısı alarmı nedeniyle üç kez durdu.

13 Mayıs 2026 20:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ukrayna Premier Lig'de Arda Turan'ın çalıştırdığı şampiyon Shakhtar Donetsk, 28. hafta maçında Obolon Kiev' ağırladı.

MAÇ GECİKMELİ BAŞLADI

Arena Lviv'de 18:00'de başlaması beklenen mücadele, hava saldırısı alarmı sebebiyle gecikmeli olarak başladı.

SHAKHTAR HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmanın ilk bölümlerinde oyunun kontrolünü eline alan Shakhtar Donetsk, 18. dakikaya gelindiğinde sahada 2-0'lık üstünlüğü yakaladı

18. DAKİKADA ALARM

Dakikalar 18'i gösterdiğinde yeniden çalan hava saldırısı alarmı sonrası hakem oyunu durdurdu. İki takım oyuncuları ve hakemler güvenlik protokolleri gereği soyunma odasına gitti. Ardından karşılaşmanın 19:45'te yeniden başlayacağı duyuruldu.

OYUN YENİDEN BAŞLADI ANCAK KISA SÜRDÜ

Belirtilen saatten sonra sahaya dönen takımlar oyuna kaldığı yerden devam etti. Ancak bu kez de kısa süre içinde yeniden hava saldırısı alarmı devreye girdi ve maç ikinci kez durduruldu. Oyuncular bir kez daha soyunma odasına yönlendirildi.

ÜÇÜNCÜ KEZ OYUN DURDU!

Oyunun yeniden başlamasının ardından 25. dakika oynanırken bu kez üçüncü hava saldırısı alarmı çaldı. Hakem karşılaşmayı tekrar durdururken, oyuncular ve teknik ekipler güvenlik gerekçesiyle sahayı terk etti.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
