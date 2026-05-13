13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
1-068'
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
2-3
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
2-0
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
1-2
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
1-1
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
1-0
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Basketbol derbisinde kazanan Beşiktaş!

Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşılaştı. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda 85-72 mağlup etti.

calendar 13 Mayıs 2026 21:04 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2026 21:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe Beko, derbide Beşiktaş GAİN'i ağırladı.

Derbide kazanan Beşiktaş oldu. Beşiktaş, ezeli rakibini 85-72 mağlup etti.

Maça Lemar ve Sertaç'ın art arda gelen 3 sayılık basketleriyle başlayan Beşiktaş GAİN yakaladığı 24-1'lik seriyle farkı açtı. Ev sahibi takım maçtaki 2'nci sayısına ancak ilk periyodun bitimine 2.36 kala Mikael Jantunen'in serbest atıştan gelen sayısıyla ulaşabildi. Siyah-beyazlılar, ilk periyodu 26-9 önde tamamladı. 2'nci periyoda hızlı başlayan ev sahibi ekibin farkı azaltma çabaları sonuç vermedi ve Beşiktaş GAİN soyunma odasına 21 sayılık bir skor avantajıyla gitti: 28-49.

Karşılıklı sayılarla başlayan 2'nci yarıda rakibinin dış atışlarına engel olamayan Fenerbahçe Beko sert savunma karşısında farkı kapatmakta zorlandı. Periyodun geri kalanında daha etkili hücum yaparak farkı 11 sayı kadar indiren ev sahibi Fenerbahçe Beko, son periyoda da 65-52 geride girdi.

Son periyodun başında özellikle dış şutlarla etkili olan Fenerbahçe Beko bitime 7.51 kala Wade Baldwin'in turnikesiyle farkı tek hanelere indirmeyi başardı: 60-68. Maçın son dakikalarında dış şutlarda isteği isabet oranını yakalayamayan Fenerbahçe Beko maçtan 85-72 mağlup ayrıldı.

KADIN FUTBOL TAKIMI DERBİ MAÇI SALONDA İZLEDİ

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'inde 2025/2026 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı oyuncuları, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanan derbi maçı salonda takip etti. Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı sarı-lacivertli taraftarlardan büyük alkış aldı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Alper Özgök

FENERBAHÇE BEKO: Melli 12, Tucker 8, Tarık Biberovic 5, Zagars 8, Birch 7, Metecan Birsen 7, Baldwin 8, Melih Mahmutoğlu, Boston Jr. 2, Onuralp Bitim 11, Jantunen 4

BEŞİKTAŞ GAİN: Dotson 14, Sertaç Şanlı 5, Morgan 9, Lemar 12, A. Brown 8, Mathews 16, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 3, Thomas, Zizic 10

1'İNCİ PERİYOT: 9-26

DEVRE: 28-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-65

5 FAUL ALAN: Sertaç Şanlı (Beşiktaş GAİN)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
