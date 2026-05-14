14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
17:30
14 Mayıs
Sion-Lugano
17:30
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
17:30
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
16:00
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
16:00
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00

Galatasaray'dan transferde savunma harekatı

Galatasaray, savunma hattını Avrupa'nın önemli yıldızlarıyla güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, sağ bek rotasyonu için Josip Stanisic, stoper hattı için ise Strahinja Pavlovic transferlerini gündemine aldığı öğrenildi. Yönetimin, iki oyuncu için de önümüzdeki günlerde temaslarını hızlandırması bekleniyor.

calendar 14 Mayıs 2026 12:49 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2026 12:52
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Şampiyon Galatasaray transfer çalışmalarında düğmeye bastı, hazırlıklarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar savunma hattına takviye için listesini hazırladı.

Yapılan çalışmalar doğrultusunda sağ bek için Bayern Münih'in 26 yaşındaki Hırvat yıldızı Josip Stanisic takip listesine alındı.

Stoper hattında da Milan'ın 24 yaşındaki Sırp yıldızı Strahinja Pavlovic gündeme dahil edildi.

Okan Buruk'un da savunmaya takviyeye 'tamam' dediği belirtildi. İki yıldız savunmacı için Dünya Kupası öncesi harekete geçilecek.

Milan'dan ayrılmaya sıcak bakan Strahinja Pavlovic ön plana çıkıyor. Sol stoper ve sol bekte şans bulabilen Sırp defans oyuncusu, Galatasaray'a gelmeye yakın duruyor. Şampiyonlar Ligi faktörü Pavlovic için belirleyici olacak. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 35 resmi maça çıkarken 5 gol attı.

Bayern Münih ile iyi ilişkileri olan Galatasaray, sağ beke de Josip Stanisic'i düşünüyor. Hırvat oyuncunun kiralanması düşünülüyor. Stanisic, bu sezon 41 resmi maça çıkarken 3 gol ve 7 asistle oynadı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
