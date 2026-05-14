Marco Asensio için ayrılık ihtimali! Gözü seçimde

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio da Haziran ayında gerçekleştirilecek seçime odaklanmış durumda.
Tecrübeli oyuncu, geleceğiyle ilgili karar için yeni hoca ve başkanı bekliyor.
30 yaşındaki 10 numara, yeni yönetim ve hocadan memnun olmazsa ayrılık kararı alabilir.
Sarı lacivertli kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan İspanyol yıldız, bu sezon 38 maçta forma giyerken 13 kez fileleri sarstı ve 14 de asist yaptı.
PSG'den 7.5 milyon euroya transfer edilmişti.
