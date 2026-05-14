13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
1-2
13 Mayıs
M.City-C.Palace
3-0
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
2-3
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
2-0
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
1-0
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
3-1
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
1-2
13 Mayıs
Lens-PSG
0-2
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
1-1
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
1-0
13 Mayıs
Lazio-Inter
0-2

Galatasaray'ın altın çağında 4 vazgeçilmez

Galatasaray'ın üst üste dört yıl şampiyon olduğu takımda aralıksız forma giyen sadece dört futbolcu yer aldı. Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Abdülkerim Bardakcı tarih yazdı.

calendar 14 Mayıs 2026 08:24
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın altın çağında 4 vazgeçilmez
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

2022-2026 yılları arasında üst üste dört şampiyonluk yaşayan Galatasaray'da dört isim kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Abdülkerim Bardakcı, bu tarihi seride kadronun en temel isimlerinden oldu.

Teknik direktör Okan Buruk'un da en güvendiği bu isimler tribünleri de mest etti.

Aynı şekilde sözleşmesi bulunan ve altyapıdan çıkan Yunus Akgün ise bir sezon İngiltere'de kiralık forma giydiği için bu dört futbolcu arasına giremedi.

Öte yandan 4 senelik şampiyonluk serisinde Abdülkerim en fazla forma giyen, Icardi bir kez gol kralı olan isim olarak kayıtlara adını yazdırdı.  


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.