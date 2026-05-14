Ersin Destanoğlu yuvadan uçmaya hazırlanıyor

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Ersin, ligin ikinci yarısında genel olarak olumlu puan topladı.
Milliyet'in haberine göre; deneyimli file bekçisi son dönemde taraftarların güvenini yeniden kazansa da kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.
Ersin Destanoğlu 2022 yılında ayrılığın eşiğine kadar gelmiş ancak 4 yıllık sözleşme yenilemişti. Son 4 yılın büyük bölümünü kulübede geçiren başarılı eldivenin bu defa Avrupa'ya gitmeye kararlı olduğu öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'IN İSTEĞİ YABANCI KALECİ
Ersin'in Beşiktaş'tan ayrılmak istemesinin arkasında iki önemli gerekçe bulunuyor.
Birincisi, siyah-beyazlı yönetim ve teknik heyet, kaleyi kariyerli bir yabancıya teslim etmeyi planlıyor. İkinci olarak Ersin, Avrupa'ya açılmak için en doğru zamanın geldiğine inanıyor. Avrupa'dan birçok kulübün kısa süre sonra serbest kalacak Ersin'e teklif yaptığı aktarıldı.
