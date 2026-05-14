14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
First Vienna FC-SW Bregenz
18:00
15 Mayıs
Pachuca-Club Universidad Nacional
04:00
14 Mayıs
Hobro-Aarhus Fremad
14:00
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
16:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
16:00
14 Mayıs
Kudrivka-Rukh Lviv
13:00
14 Mayıs
SV Stripfing-SV Austria Salzburg
0-0IPT
14 Mayıs
SKN St. Poelten-SPG HOGO Wels
18:00
14 Mayıs
Austria Wien II-Kapfenberger SV
18:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Austria Lustenau-SKU Amstetten
18:00
14 Mayıs
SK Austria Klagenfurt-Liefering
18:00
14 Mayıs
Admira Wacker-Floridsdorfer AC
18:00
14 Mayıs
Sturm Graz II-Rapid Wien II
18:00
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Thun-Young Boys
17:30
14 Mayıs
Sion-Lugano
17:30
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
17:30
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Ljungskile-GIF Sundsvall
18:00

Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic sesleri!

Fenerbahçe, Juventus forması giyen Sırp santrfor Dusan Vlahovic için harekete geçti. Sezon sonunda kontratı sona erecek olan 26 yaşındaki yıldız futbolcunun gelen teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu, taraflar arasında görüşmelerin kısa süre içinde başlayacağı ifade edildi.

14 Mayıs 2026 08:37
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Forvet hattını mutlaka güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de Juventus'un Sırp yıldızı Dusan Vlahovic'in ismi öne çıktı. İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 26 yaşındaki forvetin transfere hazır olduğu kaydedildi. 

Juventus'un da sözleşme teklifi alan Vlahovic'in diğer kulüplerden gelecek hamlelere göre hareket edeceği bildirildi. Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, Vlahovic'in durumunu yakından takip ediyor. Golcü transferini kısa sürede bitirmeyi amaçlıyor.

Dusan Vlahovic bu sezon sakatlık şanssızlığı yaşadı. Ancak son dönemde sakatlığını tamamen atlatan ve gollerle sahalara geri dönen 26 yaşındaki yıldız, yakaladığı form grafiğiyle dikkat çekiyor.

TADIC VE KOSTIC REFERANSI

Juventus ile son 2 maçta 2 gol atan ve fizik olarak güçlenen Sırp futbolcu, bu sezon toplamda 17 maça çıkarken, 5 kez de fileleri havalandırdı. 4 senedir Juventus'ta oynayan Vlahovic'in vatandaşları Dusan Tadic ve Filip Kostic'in olumlu referansı sayesinde Fenerbahçe seçeneğine sıcak bakabileceği dile getirildi. Kısa sürede görüşmelerin başlayacağı aktarıldı.

SAKATLIĞINI TAMAMEN ATLATTI

Juventus'ta bu sezon şanssız bir sakatlık yaşayan ve 25 maç kaçıran Dusan Vlahovic'in sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. 26 yaşındaki forvetin sakatlığını tamamen atlattığı belirtildi. Son maçlarda formasını da düzenli olarak giyen Vlahovic'in herhangi bir problemi bulunmuyor.

MILAN DA İZLİYOR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dusan Vlahovic'i İtalya'dan Milan da istiyor. Juventus ile henüz kontrat yenileme görüşmeleri yapmayan Sırp futbolcunun diğer tekliflere daha sıcak baktığı aktarıldı. Juventus'un Vlahovic'i takımda tutma yolunda kısa zamanda 26 yaşındaki golcüyle görüşeceği dile getirildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
