14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
First Vienna FC-SW Bregenz
18:00
15 Mayıs
Pachuca-Club Universidad Nacional
04:00
14 Mayıs
Hobro-Aarhus Fremad
14:00
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
16:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
16:00
14 Mayıs
Kudrivka-Rukh Lviv
13:00
14 Mayıs
SV Stripfing-SV Austria Salzburg
0-0IPT
14 Mayıs
SKN St. Poelten-SPG HOGO Wels
18:00
14 Mayıs
Austria Wien II-Kapfenberger SV
18:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Austria Lustenau-SKU Amstetten
18:00
14 Mayıs
SK Austria Klagenfurt-Liefering
18:00
14 Mayıs
Admira Wacker-Floridsdorfer AC
18:00
14 Mayıs
Sturm Graz II-Rapid Wien II
18:00
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Thun-Young Boys
17:30
14 Mayıs
Sion-Lugano
17:30
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
17:30
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Ljungskile-GIF Sundsvall
18:00

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.

14 Mayıs 2026 09:31 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2026 10:09
Haber: DHA
DHA'nın servis ettiği habere göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; 'yasa dışı bahis', 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet' ve 'kara para aklama' suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek söz konusu soruşturmayla ilgili X'ten açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

"Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilimizde 200 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir. 

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile elde edilen deliller neticesinde; yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edilmesi, yürütülen mücadelenin boyutunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır. 

Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza, büyük bir eş güdüm içinde sergilediği kararlı duruş; finansal suç örgütlerine ve yasa dışı bahis şebekelerine karşı asla taviz vermeyeceğimizin en net göstergesidir. 

Bu sabırla ve büyük bir dikkatle yürütülen operasyon dolayısıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın alın terini ve geleceğini hedef alan her türlü suç yapısıyla mücadelemizi, aynı sarsılmaz iradeyle sürdüreceğiz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
