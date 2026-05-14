Beşiktaş'ta kanada yeni aday

Beşiktaş yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kanat transferlerine yoğunluk veren siyah-beyazlılar; Zuriko Daviatshvili ve Luis Henrique'den sonra bir ismi daha gündemine aldı.
FELIX CORREIA SESLERİ
Portekiz'in önde gelen haber sitelerinden Record'un haberine göre; Beşiktaş, Lille forması giyen 25 yaşındaki sol kanat Felix Correia ile ilgileniyor.
2029 yılına kadar Fransız ekibi ile sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu için Beşiktaş gelecek günlerde ilk somut adımı atacak.
PERFORMANSI
25 yaşındaki futbolcu bu sezon Lille forması ile 42 mücadelede 5 gol 6 asistlik performans sergiledi.
Kanat transferlerine yoğunluk veren siyah-beyazlılar; Zuriko Daviatshvili ve Luis Henrique'den sonra bir ismi daha gündemine aldı.
FELIX CORREIA SESLERİ
Portekiz'in önde gelen haber sitelerinden Record'un haberine göre; Beşiktaş, Lille forması giyen 25 yaşındaki sol kanat Felix Correia ile ilgileniyor.
2029 yılına kadar Fransız ekibi ile sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu için Beşiktaş gelecek günlerde ilk somut adımı atacak.
PERFORMANSI
25 yaşındaki futbolcu bu sezon Lille forması ile 42 mücadelede 5 gol 6 asistlik performans sergiledi.