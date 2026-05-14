Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan stadyum vaadi!

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım stat kapasitesinin artırılmasına yönelik projeyi hayata geçirmeyi planlıyor.



2024 yılındaki genel kurulda Yıldırım stadın kapasitesinin artırılması projesini açıklamış, yönetim kurulu listesinde yer alan Nihat Özbağı da stat büyütme projesini tanıtmıştı.



Hazırlanan projeye göre, Yıldırım'ın göreve gelmesi halinde kapasitenin 65 bine çıkarılması planlanıyor. Projeye Fenerbahçe eski yöneticisi iş insanı Nihat Özdemir de destek verecek.



Daha önce Camp Nou projesinde görev alan ekiplerle çalışılacak, Chobani Stadı'nın yerinde büyütülmesi için aynı mühendislik kadrolarından destek alınması planlanıyor.



