14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
17:30
14 Mayıs
Sion-Lugano
17:30
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
17:30
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
16:00
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
16:00
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan stadyum vaadi!

Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın stadyum kapasitesinin arttırılması için harekete geçecek.

calendar 14 Mayıs 2026 11:07 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2026 11:08
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım stat kapasitesinin artırılmasına yönelik projeyi hayata geçirmeyi planlıyor.

2024 yılındaki genel kurulda Yıldırım stadın kapasitesinin artırılması projesini açıklamış, yönetim kurulu listesinde yer alan Nihat Özbağı da stat büyütme projesini tanıtmıştı.

Hazırlanan projeye göre, Yıldırım'ın göreve gelmesi halinde kapasitenin 65 bine çıkarılması planlanıyor. Projeye Fenerbahçe eski yöneticisi iş insanı Nihat Özdemir de destek verecek.

Daha önce Camp Nou projesinde görev alan ekiplerle çalışılacak, Chobani Stadı'nın yerinde büyütülmesi için aynı mühendislik kadrolarından destek alınması planlanıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
