Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında 15 Mayıs Cuma günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Yeşil-mavili ekip, ligde çıktığı 33 müsabakada 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 40 puanla 8. sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor, ligin ilk devresindeki maçta deplasmanda rakibine 1-0 yenilmişti.
Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Zeqiri, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
Rizespor'da Beşiktaş maçı öncesi tek eksik!
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|33
|24
|5
|4
|77
|29
|77
|2
|Fenerbahçe
|33
|21
|10
|2
|74
|34
|73
|3
|Trabzonspor
|33
|20
|9
|4
|61
|36
|69
|4
|Beşiktaş
|33
|17
|8
|8
|57
|38
|59
|5
|Göztepe
|33
|14
|13
|6
|42
|29
|55
|6
|Başakşehir
|33
|15
|9
|9
|56
|34
|54
|7
|Samsunspor
|33
|12
|12
|9
|43
|45
|48
|8
|Rizespor
|33
|10
|10
|13
|44
|50
|40
|9
|Konyaspor
|33
|10
|10
|13
|42
|48
|40
|10
|Kocaelispor
|33
|9
|10
|14
|26
|37
|37
|11
|Alanyaspor
|33
|7
|16
|10
|40
|39
|37
|12
|Gaziantep FK
|33
|9
|10
|14
|42
|56
|37
|13
|Eyüpspor
|33
|8
|8
|17
|30
|45
|32
|14
|Kasımpaşa
|33
|7
|11
|15
|32
|49
|32
|15
|Gençlerbirliği
|33
|8
|7
|18
|33
|47
|31
|16
|Antalyaspor
|33
|7
|8
|18
|32
|55
|29
|17
|Kayserispor
|33
|5
|12
|16
|25
|61
|27
|18
|Karagümrük
|33
|7
|6
|20
|29
|53
|27