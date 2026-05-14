Zilhicce orucu ne zaman tutulur 2026? Diyanet açıkladı!

Kurban ibadetini yerine getirmeye hazırlanan ve bu mübarek günleri oruçla taçlandırmak isteyen inananlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o çok beklenen Zilhicce'nin ilk 9 günü ne zaman başlıyor?

Müminler, 17 Mayıs Pazar gününü 18 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece itibarıyla bu mübarek "hac ayının" o yoğun manevi iklimine adım atmış olacaklar. Zilhicce ayı, kameri ayların 12'ncisi ve sonuncusu olarak bilinirken, Kur'an-ı Kerim'de üzerine yemin edilen o meşhur "on gece" tam olarak bu aya denk gelmektedir.

Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) "Allah katında ibadet edilecek, salih amel işlenecek günlerin en faziletlisi" olarak müjdelediği Zilhicce ayının ilk dokuz günü oruçla geçirilmesi şiddetle tavsiye edilen (müstehap) günlerdir.

İşte oruca niyetlenecek vatandaşlar için gün gün 2026 Zilhicce orucu tarihleri:

Orucun Başlangıcı: 18 Mayıs 2026 Pazartesi (Zilhicce 1. Gün)

Arefe Günü Orucu: 26 Mayıs 2026 Salı (Zilhicce 9. Gün)

Yani Zilhicce orucu, 18 Mayıs Pazartesi günü başlayıp, 26 Mayıs Salı (Arefe günü) akşamına kadar toplam 9 gün boyunca tutulmaktadır.

(Kritik Uyarı: 27 Mayıs Çarşamba günü Kurban Bayramı'nın 1. günü olduğu için bugün oruç tutulması dinen tahrimen mekruh yani yasaktır! Oruç sadece bayramdan önceki ilk 9 günü kapsar.)

Bu muazzam 9 günde tutulan orucun ve özellikle Arefe günü tutulan orucun sevabı kelimelerle tarif edilemeyecek kadar büyüktür. Peygamber Efendimiz (s.a.s), Arefe günü tutulan orucun geçmiş bir yıllık ve gelecek bir yıllık günahlara keffaret olacağını müjdelemiştir. Eğer sağlığınız ve gücünüz 9 günün tamamını tutmaya yetmiyorsa bile, sadece 8. (Terviye) ve 9. (Arefe) günlerini tutmak büyük bir manevi kazanç olarak değerlendirilmektedir.

Şimdi milyonlarca Müslüman, 18 Mayıs sabahı niyet ederek bu devasa manevi kazanç kapısından içeri girmeye hazırlanıyor!

Kısa, net ve ibadet planınızı hazırlamanızı sağlayacak o sarsıcı takvim: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre, Zilhicce ayı 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü başlamaktadır!