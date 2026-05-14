14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
17:30
14 Mayıs
Sion-Lugano
17:30
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
17:30
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
16:00
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
16:00
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'den Hakan Çalhanoğlu harekatı

Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, Inter'in 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu ile görüşme gerçekleştirdi. İki başkan adayı da transferi gerçekleştirip Galatasaray'a çalım atmak istiyor.

calendar 14 Mayıs 2026 10:38 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2026 11:04
Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, dünyaca ünlü yıldızlarla transfer görüşmelerini sürdürüyor. 

Takvim'in haberine göre, Sarı lacivertlilerin iki başkan adayının en son görüştüğü yıldızın ise Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu olduğu öğrenildi.

Yıldırım ve Safi'nin seçim gerçekleşmeden Çalhanoğlu'nun transferini sonuçlandırarak ezeli rakibi Galatasaray'a karşı psikolojik üstünlük kurmak istediği belirtildi.

OLUMLU YA DA OLUMSUZ DÖNÜŞ YAPMADI

A Milli Futbol Takımımız'ın da kaptanlığını yapan Çalhanoğlu'nun ilk görüşmede iki başkan adayını da olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadığı gelen bilgiler arasında. İki adayın yıldız oyuncuyla bir kez daha görüşmesi beklendiği aktarıldı.

Bilindiği gibi Galatasaray'da yıldız oyuncu ile transfer görüşmeleri gerçekleştirmişti.

SÖZLEŞMESİ

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Inter ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

KULÜP VE MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Bu sezon Inter ile İtalya Ligi şampiyonluğu yaşayan tecrübeli oyuncu, 30 karşılaşmada 12 gol atarken 7 de asist yaptı.

2021 yılında Milan'dan Inter'e bedelsiz olarak transfer olan Hakan Çalhanoğlu, 104 kez görev aldığı A Milli Futbol Takımımız'da 22 kez fileleri havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
