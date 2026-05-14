Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'den Hakan Çalhanoğlu harekatı

Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, dünyaca ünlü yıldızlarla transfer görüşmelerini sürdürüyor.



Takvim'in haberine göre, Sarı lacivertlilerin iki başkan adayının en son görüştüğü yıldızın ise Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu olduğu öğrenildi.



Yıldırım ve Safi'nin seçim gerçekleşmeden Çalhanoğlu'nun transferini sonuçlandırarak ezeli rakibi Galatasaray'a karşı psikolojik üstünlük kurmak istediği belirtildi.



OLUMLU YA DA OLUMSUZ DÖNÜŞ YAPMADI



A Milli Futbol Takımımız'ın da kaptanlığını yapan Çalhanoğlu'nun ilk görüşmede iki başkan adayını da olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadığı gelen bilgiler arasında. İki adayın yıldız oyuncuyla bir kez daha görüşmesi beklendiği aktarıldı.



Bilindiği gibi Galatasaray'da yıldız oyuncu ile transfer görüşmeleri gerçekleştirmişti.



SÖZLEŞMESİ



32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Inter ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.



KULÜP VE MİLLİ TAKIM PERFORMANSI



Bu sezon Inter ile İtalya Ligi şampiyonluğu yaşayan tecrübeli oyuncu, 30 karşılaşmada 12 gol atarken 7 de asist yaptı.



2021 yılında Milan'dan Inter'e bedelsiz olarak transfer olan Hakan Çalhanoğlu, 104 kez görev aldığı A Milli Futbol Takımımız'da 22 kez fileleri havalandırdı.



