14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
First Vienna FC-SW Bregenz
18:00
15 Mayıs
Pachuca-Club Universidad Nacional
04:00
14 Mayıs
Hobro-Aarhus Fremad
14:00
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
16:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
16:00
14 Mayıs
Kudrivka-Rukh Lviv
13:00
14 Mayıs
SV Stripfing-SV Austria Salzburg
0-0IPT
14 Mayıs
SKN St. Poelten-SPG HOGO Wels
18:00
14 Mayıs
Austria Wien II-Kapfenberger SV
18:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Austria Lustenau-SKU Amstetten
18:00
14 Mayıs
SK Austria Klagenfurt-Liefering
18:00
14 Mayıs
Admira Wacker-Floridsdorfer AC
18:00
14 Mayıs
Sturm Graz II-Rapid Wien II
18:00
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Thun-Young Boys
17:30
14 Mayıs
Sion-Lugano
17:30
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
17:30
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Ljungskile-GIF Sundsvall
18:00

Cavaliers, Pistons'a karşı uzatmada ayakta kaldı, seride 3-2 öne geçti

Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı yarı final serisinin beşinci maçında deplasmanda karşılaştığı Detroit Pistons karşısında büyük bir geri dönüşe imza attı.

calendar 14 Mayıs 2026 09:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Cavaliers, Pistons'a karşı uzatmada ayakta kaldı, seride 3-2 öne geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı yarı final serisinin beşinci maçında deplasmanda karşılaştığı Detroit Pistons karşısında büyük bir geri dönüşe imza attı.

Normal sürenin son bölümünde dokuz sayılık farkı kapatan Cavaliers, mücadeleyi uzatma sonunda 117-113 kazanarak seride 3-2 üstünlüğü ele geçirdi.

Cleveland ekibinde James Harden, play-off kariyerinin bu sezonki en yüksek performanslarından birini ortaya koyarak 30 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Donovan Mitchell ise 21 sayılık katkı verdi.

Detroit cephesinde ise Cade Cunningham müthiş bir performans sergiledi. Genç yıldız karşılaşmayı 39 sayı ve 9 asistle tamamladı. 

Serinin altıncı maçı cuma gecesi Cleveland'da oynanacak. Doğu Konferansı'nda dördüncü sıradan play-off'a giren Cavaliers, kendi sahasında oynayacağı mücadelede seriyi bitirerek New York Knicks ile konferans finalinde eşleşme fırsatını yakalayacak.

Seride birinci sıranın sahibi olan Pistons ise altıncı maçı kazanması halinde seriyi yedinci maça taşıyacak ve belirleyici karşılaşma pazar günü Detroit'te oynanacak.

Bu sonuçla birlikte Cavaliers, serideki ilk deplasman galibiyetini alırken aynı zamanda bu sezon play-off'lardaki ilk dış saha zaferine de ulaşmış oldu.

Detroit ise Orlando karşısında ilk turdaki beşinci maçtan bu yana iç sahada üst üste dört galibiyetlik seri yakalamıştı. Cavaliers'ın geri dönüşü, Pistons'ın bu etkileyici serisini de sona erdirdi.

Cleveland'da Harden, 30 sayısının yanı sıra 8 ribaund ve 6 asist üretti. Max Strus altı üçlükle 20 sayı kaydederken, Mobley 19 sayı üretti. Jarrett Allen ise mücadeleyi 16 sayı ve 9 ribaundla tamamladı.

Detroit tarafında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Duncan Robinson'ın yerine ilk beşte başlayan Daniss Jenkins 19 sayılık katkı verdi. Tobias Harris ise kötü bir şut gecesi geçirerek 19 şutta yalnızca 13 isabet bulabildi ve maçı 13 sayıyla tamamladı. Jalen Duren da 9 sayı ve 5 ribaundda kaldı.

Mitchell açısından maçın ilk yarısı yine zorlu geçti. Yıldız oyuncu, üst üste ikinci maçta da ilk devreyi tek haneli skor üretimiyle tamamladı. Ayrıca ilk yarıda sağ ayak bileğini burkmasının ardından bir süre ağrıyla mücadele ettiği görüldü.

Hatırlanacağı üzere Mitchell, serinin dördüncü maçında ikinci yarıda tam 39 sayı atarak NBA play-off tarihinin rekorunu egale etmiş ve karşılaşmayı 43 sayıyla tamamlayarak Cavaliers'ın geri dönüş galibiyetinde başrolü oynamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.