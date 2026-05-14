Cavaliers, Pistons'a karşı uzatmada ayakta kaldı, seride 3-2 öne geçti

Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı yarı final serisinin beşinci maçında deplasmanda karşılaştığı Detroit Pistons karşısında büyük bir geri dönüşe imza attı.



Normal sürenin son bölümünde dokuz sayılık farkı kapatan Cavaliers, mücadeleyi uzatma sonunda 117-113 kazanarak seride 3-2 üstünlüğü ele geçirdi.



Cleveland ekibinde James Harden, play-off kariyerinin bu sezonki en yüksek performanslarından birini ortaya koyarak 30 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Donovan Mitchell ise 21 sayılık katkı verdi.



Detroit cephesinde ise Cade Cunningham müthiş bir performans sergiledi. Genç yıldız karşılaşmayı 39 sayı ve 9 asistle tamamladı.



Serinin altıncı maçı cuma gecesi Cleveland'da oynanacak. Doğu Konferansı'nda dördüncü sıradan play-off'a giren Cavaliers, kendi sahasında oynayacağı mücadelede seriyi bitirerek New York Knicks ile konferans finalinde eşleşme fırsatını yakalayacak.



Seride birinci sıranın sahibi olan Pistons ise altıncı maçı kazanması halinde seriyi yedinci maça taşıyacak ve belirleyici karşılaşma pazar günü Detroit'te oynanacak.



Bu sonuçla birlikte Cavaliers, serideki ilk deplasman galibiyetini alırken aynı zamanda bu sezon play-off'lardaki ilk dış saha zaferine de ulaşmış oldu.



Detroit ise Orlando karşısında ilk turdaki beşinci maçtan bu yana iç sahada üst üste dört galibiyetlik seri yakalamıştı. Cavaliers'ın geri dönüşü, Pistons'ın bu etkileyici serisini de sona erdirdi.



Cleveland'da Harden, 30 sayısının yanı sıra 8 ribaund ve 6 asist üretti. Max Strus altı üçlükle 20 sayı kaydederken, Mobley 19 sayı üretti. Jarrett Allen ise mücadeleyi 16 sayı ve 9 ribaundla tamamladı.



Detroit tarafında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Duncan Robinson'ın yerine ilk beşte başlayan Daniss Jenkins 19 sayılık katkı verdi. Tobias Harris ise kötü bir şut gecesi geçirerek 19 şutta yalnızca 13 isabet bulabildi ve maçı 13 sayıyla tamamladı. Jalen Duren da 9 sayı ve 5 ribaundda kaldı.



Mitchell açısından maçın ilk yarısı yine zorlu geçti. Yıldız oyuncu, üst üste ikinci maçta da ilk devreyi tek haneli skor üretimiyle tamamladı. Ayrıca ilk yarıda sağ ayak bileğini burkmasının ardından bir süre ağrıyla mücadele ettiği görüldü.



Hatırlanacağı üzere Mitchell, serinin dördüncü maçında ikinci yarıda tam 39 sayı atarak NBA play-off tarihinin rekorunu egale etmiş ve karşılaşmayı 43 sayıyla tamamlayarak Cavaliers'ın geri dönüş galibiyetinde başrolü oynamıştı.



