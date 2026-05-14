14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
First Vienna FC-SW Bregenz
18:00
15 Mayıs
Pachuca-Club Universidad Nacional
04:00
14 Mayıs
Hobro-Aarhus Fremad
14:00
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
16:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
16:00
14 Mayıs
Kudrivka-Rukh Lviv
13:00
14 Mayıs
SV Stripfing-SV Austria Salzburg
0-0IPT
14 Mayıs
SKN St. Poelten-SPG HOGO Wels
18:00
14 Mayıs
Austria Wien II-Kapfenberger SV
18:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Austria Lustenau-SKU Amstetten
18:00
14 Mayıs
SK Austria Klagenfurt-Liefering
18:00
14 Mayıs
Admira Wacker-Floridsdorfer AC
18:00
14 Mayıs
Sturm Graz II-Rapid Wien II
18:00
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Thun-Young Boys
17:30
14 Mayıs
Sion-Lugano
17:30
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
17:30
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Ljungskile-GIF Sundsvall
18:00

Fenerbahçe'ye Leao'nun yanında Tomori sürprizi!

Fenerbahçe'nin başkan adayı Hakan Safi, Milan'ın dünyaca ünlü yıldızı Rafael Leao'yu yakından takip ediyor. İtalyan kulübüyle temaslar kuran Safi, Portekizli sol kanat için nabız yokluyor. Öte yandan pazarlıklarda Fikayo Tomori de gündeme geldi.

calendar 14 Mayıs 2026 08:51
Haber: Sabah
Fenerbahçe'de başkanlık seçimine sayılı günler kala adayların transfer çalışmaları netleşiyor.

Başkan adayı Hakan Safi, Milan'ın dünyaca ünlü yıldızı Rafael Leao'yu çok istiyor. 26 yaşındaki futbolcu için geçtiğimiz günlerde İtalyan kulübüyle resmi temaslar kuran Safi'nin transfer durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Son dönemde Milan taraftarlarıyla sorunlar yaşayan Portekizli yıldız Leao'nun ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi.

KİRALAMA YÖNTEMİ

Milan'dan yıllık 15 milyon euro civarında bir maaş kazanan Portekizli sol kanatın bonservis bedelinin ise 50 milyon euroya yakın olduğu vurgulandı. Ancak Hakan Safi ve ekibinin, Leao'yu kiralama yöntemiyle kadroya katmaya çalıştığı aktarıldı. Görüşmelerin ilerleyen günlerde süreceği dile getirildi. Leao'yu Avrupa'da birçok kulübün yakından takip ettiği ve 2026 Dünya Kupası başlayana kadar sürecin sonlandırılmasının istendiği bildirildi.

10 GOL 3 ASİSTLE OYNADI

Rafael Leao bu sezon Milan'da zaman zaman eleştirildi. Taraftarlardan da tepkiler alan 26 yaşındaki yıldız, sosyal medyasını kapatmıştı. Öte yandan bu sezon 30 resmi maça çıkan Portekizli sol kanat, 10 gol attı, 3 asist yaptı.

TOMORI ÖNERİSİ

İtalyan kulübü Milan'la görüşmeler yapan başkan adayı Hakan Safi için sürpriz bir transfer önerisi geldi.

Milan'ın 28 yaşındaki İngiliz stoper Fikayo Tomori'yi önerdiği kaydedildi. İtalyan ekibiyle Haziran 2027'de kontratı bitecek Tomori bu sezon 35 resmi maça çıkarken 3 asistle oynadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
