Fenerbahçe'ye Leao'nun yanında Tomori sürprizi!

Fenerbahçe'de başkanlık seçimine sayılı günler kala adayların transfer çalışmaları netleşiyor.



Başkan adayı Hakan Safi, Milan'ın dünyaca ünlü yıldızı Rafael Leao'yu çok istiyor. 26 yaşındaki futbolcu için geçtiğimiz günlerde İtalyan kulübüyle resmi temaslar kuran Safi'nin transfer durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Son dönemde Milan taraftarlarıyla sorunlar yaşayan Portekizli yıldız Leao'nun ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi.



KİRALAMA YÖNTEMİ



Milan'dan yıllık 15 milyon euro civarında bir maaş kazanan Portekizli sol kanatın bonservis bedelinin ise 50 milyon euroya yakın olduğu vurgulandı. Ancak Hakan Safi ve ekibinin, Leao'yu kiralama yöntemiyle kadroya katmaya çalıştığı aktarıldı. Görüşmelerin ilerleyen günlerde süreceği dile getirildi. Leao'yu Avrupa'da birçok kulübün yakından takip ettiği ve 2026 Dünya Kupası başlayana kadar sürecin sonlandırılmasının istendiği bildirildi.



10 GOL 3 ASİSTLE OYNADI



Rafael Leao bu sezon Milan'da zaman zaman eleştirildi. Taraftarlardan da tepkiler alan 26 yaşındaki yıldız, sosyal medyasını kapatmıştı. Öte yandan bu sezon 30 resmi maça çıkan Portekizli sol kanat, 10 gol attı, 3 asist yaptı.



TOMORI ÖNERİSİ



İtalyan kulübü Milan'la görüşmeler yapan başkan adayı Hakan Safi için sürpriz bir transfer önerisi geldi.



Milan'ın 28 yaşındaki İngiliz stoper Fikayo Tomori'yi önerdiği kaydedildi. İtalyan ekibiyle Haziran 2027'de kontratı bitecek Tomori bu sezon 35 resmi maça çıkarken 3 asistle oynadı.



