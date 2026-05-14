14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
First Vienna FC-SW Bregenz
18:00
15 Mayıs
Pachuca-Club Universidad Nacional
04:00
14 Mayıs
Hobro-Aarhus Fremad
14:00
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
16:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
16:00
14 Mayıs
Kudrivka-Rukh Lviv
13:00
14 Mayıs
SV Stripfing-SV Austria Salzburg
0-0IPT
14 Mayıs
SKN St. Poelten-SPG HOGO Wels
18:00
14 Mayıs
Austria Wien II-Kapfenberger SV
18:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Austria Lustenau-SKU Amstetten
18:00
14 Mayıs
SK Austria Klagenfurt-Liefering
18:00
14 Mayıs
Admira Wacker-Floridsdorfer AC
18:00
14 Mayıs
Sturm Graz II-Rapid Wien II
18:00
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Thun-Young Boys
17:30
14 Mayıs
Sion-Lugano
17:30
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
17:30
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Ljungskile-GIF Sundsvall
18:00

Galatasaray'dan Lemina için yeni sözleşme kararı!

Galatasaray'da durumu merak edilen oyunculardan biri olan Mario Lemina ile ilgili yönetimden sürpriz bir hamle geldi.

14 Mayıs 2026 10:20
Süper Lig'de 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray gelecek sezon için çalışmalarına daha lig bitmeden başladı.

Takıma dahil edilecek isimler için kolları sıvayan Cimbom, iç transferi de ihmal etmiyor. Sarı kırmızılılar Uğurcan Çakır'ın maaşına zam hamlesinin ardından Lemina için de "Devam" kararı aldı.

Takvim'in haberine göre, Aslan, 32 yaşındaki Gabonlu orta saha ile yıllık 3 milyon Euro'dan 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

OKAN BURUK'UN ÖNEMLİ KOZU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un önemli kozlarından biri olan tecrübeli oyuncu, gelecek sezon da sarı-kırmızılı forma altında mücadele edecek.

BU SEZON LEMINA

Bu sezon 41 maçta forma giyen Lemina, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.  


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
