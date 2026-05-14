Galatasaray'dan Lemina için yeni sözleşme kararı!

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray gelecek sezon için çalışmalarına daha lig bitmeden başladı.
Takıma dahil edilecek isimler için kolları sıvayan Cimbom, iç transferi de ihmal etmiyor. Sarı kırmızılılar Uğurcan Çakır'ın maaşına zam hamlesinin ardından Lemina için de "Devam" kararı aldı.
Takvim'in haberine göre, Aslan, 32 yaşındaki Gabonlu orta saha ile yıllık 3 milyon Euro'dan 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
OKAN BURUK'UN ÖNEMLİ KOZU
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un önemli kozlarından biri olan tecrübeli oyuncu, gelecek sezon da sarı-kırmızılı forma altında mücadele edecek.
BU SEZON LEMINA
Bu sezon 41 maçta forma giyen Lemina, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.
