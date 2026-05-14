Eczacılar Günü 14 Mayıs mı 25 Eylül mü, ne zaman? 2026

Eczacılar Günü kutlama mesajları 25 Eylül tarihinde bir kez daha gündeme geldi. Sağlık sektörünün önemli parçalarından birisi olan eczacılar için kutlanan Eczacılar Günü bazı ülkelerde farklı tarihlerde yapılır. Öte yandan Türkiye'de Eczacılar Günü 14 Mayıs mı 25 Eylül mü olduğu sorusu da kafalarda karışıklığa sebep oluyor. Eczacılık Günü'nde, eczacılar meslektaşlarıyla bir araya gelerek deneyimlerini paylaşır, toplumsal bilinçlendirme etkinlikleri düzenler ve mesleklerine olan bağlılıklarını kutlarlar. Peki, Eczacılar Günü ne zaman? İşte Eczacılar Günü mesajları ve sözleri 2024!

Her yıl Türkiye'de, akademik eczacılık eğitiminin başlangıç tarihi olan 14 Mayıs, Eczacılık Günü olarak anılmaktadır. 2009 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen Dünya Eczacılık Kongresi'nde, delegasyon, Uluslararası Eczacılık Federasyonu'nun (FIP) kuruluş günü olan 25 Eylül'ün global olarak Dünya Eczacılık Günü olarak kutlanmasını önerdi. Bu öneri, FIP Genel Kurulu tarafından oy birliği ile onaylandı. Onayın ardından FIP, bu kararı tüm dünya ülkelerine duyurdu ve 25 Eylül'ün Dünya Eczacılık Günü olarak kutlanacağını resmi olarak ilan etti.

"Hastalıkla mücadelede ilk adım, doğru ilaç ve güvenilir bir eczacıdan geçer. Eczacılarımızın 25 Eylül Eczacılık Günü kutlu olsun!"

"Sağlığımıza verdikleri emekle hayatımıza dokunan tüm eczacılarımızın Eczacılık Günü'nü kutluyoruz. İyi ki varsınız!"

"Doğru tedavi, doğru ilaç ve güler yüzlü bir eczacı ile mümkündür. 25 Eylül Eczacılık Günü'nüz kutlu olsun!"

"Eczacılar, sağlık hizmetlerinin görünmeyen kahramanlarıdır. Tüm eczacılarımızın Eczacılık Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

"Sağlık hizmetlerine katkılarınız ve özverili çalışmalarınız için teşekkürler! 25 Eylül Eczacılık Günü'nüz kutlu olsun."

"İlaca uzanan güven dolu bir el, her zaman yanımızda olan eczacılarımızın Eczacılık Günü'nü kutluyoruz."

"Sağlığımızın koruyucusu, ilacın güvenilir rehberi tüm eczacılarımıza sevgi ve saygılarımızla... Eczacılık Günü'nüz kutlu olsun!"

"Halkın sağlığı için gece gündüz demeden çalışan tüm eczacılarımızın Eczacılık Günü'nü kutluyoruz. İyi ki varsınız!"

"Eczacılık Gününüz kutlu olsun! Bilgi, beceri ve şefkatle hastalara hizmet etmeniz takdire şayan. Sağlığımıza olan katkınız için minnettarız."

"Eczacılar, toplum sağlığının ön saflarında yer alan gerçek kahramanlardır. Emeklerinizi ve özverinizi takdir ediyoruz. Eczacılık Gününüz kutlu olsun!"

"İlaç tedavilerinin doğru ve güvenli bir şekilde uygulanması için gösterdiğiniz özveri ve titizlik takdire şayan. Eczacılık Gününüz kutlu olsun!"

"Eczacılık Gününüz kutlu olsun! Sağlığımıza olan katkınız için teşekkürler."

"Eczacılarımıza minnettarız, özverili çalışmalarınız için teşekkürler!"

"Sağlıklı günler diliyoruz, Eczacılık Günü kutlu olsun!"