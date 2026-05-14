14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
17:30
14 Mayıs
Sion-Lugano
17:30
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
17:30
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
16:00
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
16:00
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00

Galatasaray'da krizden kenetlenme ile çıktı!

Galatasaray, Süper Kupa finalindeki Fenerbahçe yenilgisi ve tribün krizine rağmen dağılmadı. Sarı-kırmızılılar, yaşanan psikolojik kırılmayı Okan Buruk ve taraftar desteğiyle aşarak yeniden kenetlendi.

14 Mayıs 2026 12:34
Devre arasına Süper Lig'de lider, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 potasında giren Galatasaray'ın havasını 11 Ocak 2026'daki Süper Kupa finali bozdu.

Afrika Uluslar Kupası'ndaki Victor Osimhen'in olmadığı ve kaleci Uğurcan Çakır'ın yedek beklediği finali Fenerbahçe 2-0 kazandı. Ancak maç sadece sahada kaybedilmedi. Sarı kırmızılılar hem sahada hem de tribünde ezeli rakibine kaybetti. Galatasaray taraftarına çöp poşetini andıran yağmurlukların ayarlanması, transferde geç kaldığı için eleştirilen yönetimin kredisini bitirdi. 

KAYBEDERKEN KAZANDI

Tam tersi şekilde Fenerbahçe tribünlerine dağıtılan özel yağmurluklar, sarı-kırmızılı tribünlerde büyük tepki topladı. Finalde gelen yenilgi kadar, tribünde yaşanan bu karışıklık keyifleri kaçırdı. Kamuoyunda psikolojik üstünlüğün Fenerbahçe'ye geçtiğine yönelik yorumlar artmaya başladı. Ancak Galatasaray'da bir kez daha kriz anında takım kopmadı. Saha dışı konular, saha içine yansımadı. Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'un çabalarıyla takım tartışmalardan uzak kaldı. Cimbom adeta kaybederken kazandı. 

5-2'lik tarihi Juventus zaferinden sadece 4 gün sonra Konyaspor deplasmanında tabela 2-0 mağ ubiyeti yazıyordu. Skor 0-0 iken Sane'nin VAR'dan iptal edilen golü, TFF'ye yönelik tepkilerin sebebiydi. Sezon boyunca takımı yere düştüğü her an ayağa kaldıran ultrAslan yine devreye girdi, Konya'dan üzgün dönen takımı havalimanında karşıladı ve futbolcular kenetlendi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
