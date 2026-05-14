14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
17:30
14 Mayıs
Sion-Lugano
17:30
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
17:30
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
16:00
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
16:00
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00

Galatasaray için Hincapie iddiası!

Adı Liverpool forması giyen Virgil van Dijk ile anılan Galatasaray'ın bir başka Premier Lig devi Arsenal'de forma giyen yıldız futbolcuyla ilgilendiği öne sürüldü.

calendar 14 Mayıs 2026 13:13
Fotoğraf: Imago
Galatasaray için Hincapie iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de üst üste 4, toplamdaysa 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son 3 sezonda olduğu gibi bu sezon da mutlu sona ulaşmayı başaran sarı-kırmızılılar, gözünü transfere çevirdi.

Yönetim, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom'un önceliklerinden biriyse stoper transferi...

Galatasaray'ın Liverpool'un Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Sarı-kırmızılıların tecrübeli stoperin transferinde önemli aşama kaydettiği öne sürülmüştü.

Stoper bölgesine kesin olarak takviye yapacak olan Aslan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

STOPERE HINCAPIE

Galatasaray, sezon başında satın alma opsiyonuyla Bayer Leverkusen'den Arsenal'e kiralanan Ekvadorlu stoper Piero Hincapie ile ilgileniyor.

El Futbolero kaynaklı haberde; sarı-kırmızılıların Hincapie'yi transfer etmek istediğini İngiliz devine bildirdiği kaydedildi.

Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcuya yıllık 4-5 milyon Euro bandında bir maaş teklif edeceği vurgulandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZU

Sarı-kırmızılıların Ekvadorlu stopere Şampiyonlar Ligi'nde oynama ve Süper Lig'in en büyük uluslararası yıldızlarından biri olma şansı sunacağı da aktarıldı.

BU SEZON NE YAPTI?

Pedro Hincapie, bu sezon Arsenal ile çıktığı 36 maçta 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

1.84 boyundaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 50 milyon Euro olarak gösteriliyor. 


 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.