14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
17:30
14 Mayıs
Sion-Lugano
17:30
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
17:30
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
16:00
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
16:00
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00

Cem Ciritci: "Hedefimiz kupayı almak ve ülkemize getirmek"

Fenerbahçe Beko Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, EuroLeague Final Four öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 14 Mayıs 2026 13:06
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Kulübünün Erkek Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, sarı-lacivertli takımın mücadele edeceği EuroLeague Final Four organizasyonunda iddialı olduklarını belirterek, "Hedefimiz kupayı almak ve ülkemize getirmek." dedi. 

Ciritci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun geride kalan bölümünde 2 kupa kazanan ve EuroLeague'de adını üst üste üçüncü kez son 4 takım arasına yazdıran sarı-lacivertlilerin sergilediği başarılı performansta yakalanan uyumun belirleyici olduğunu belirtti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 22-24 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Final Four'da son şampiyon ünvanıyla yer alacaklarını aktaran Cem Ciritci, "Hedefimiz orada kupayı almak ve ülkemize getirmek. Olympiakos, çok güçlü bir takım. Hep Final Four oynayan ve şampiyonluklar kazanan bir ekip. Biz de aynı şekilde son yıllarda üst üste Final Four'da mücadele ediyoruz. Tek maç olacak. Bir çekincemiz yok. Rakip kim olursa olsun en iyisini göstermek için savaşacağız. Atina'da bir basketbol şöleni olacak. Türk taraftarlarımızın desteğiyle iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE, AVRUPA'DA SÖZ SAHİBİ TAKIMLARDAN BİRİ"

Cem Ciritci, Fenerbahçe Beko'nun Avrupa basketboluna yön veren ve söz sahibi takımlardan biri olduğunu kaydetti.

NBA Avrupa projesiyle ilgili düşüncelerini paylaşan Ciritci, "Görüşmelerimiz devam ediyor. Sürecin ortasındayız. Amacımız Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda ilerlemek. Fenerbahçe'nin menfaati neyse o yönde karar vereceğiz. Fenerbahçe, Avrupa'da yön belirleyici ve söz sahibi takımlarından biri. Avrupa basketbolunun geleceği için alacağımız kararlar önem teşkil ediyor." diye konuştu.

"GELECEK SEZON GELİRLERİMİZ ARTACAK"

Bu sezon oluşturdukları kaynaklarla basketbol şubesinin gelirlerini arttırdıklarını vurgulayan Cem Ciritci, şu görüşleri paylaştı: 

"Gelir artırımı çok önemli. Yapmak istediklerinizi ancak bütçeniz el veriyorsa yapabiliyorsunuz. Aksi takdirde planlarınız uygulanamaz oluyor. Ana amaçlarımızdan biri bu şubenin kendi kendine yetmesiydi. Bu sezon bunu başardığımıza inanıyorum. Seneye EuroLeague'den elde edeceğimiz gelirin artacağını biliyorum. Hem bilet hem de sponsorluk gelirleri de artışa geçecek."

"MÜZEYİ TAMAMEN YENİLİYORUZ" 

Cem Ciritci, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yer alan basketbol müzesini tamamen yenileyerek gelir kapısı oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Müzeyi sponsor desteğiyle yenileyeceklerinin altını çizen Ciritci, "Müzeye bir yatırım yapıyoruz. Kulüp kasasından herhangi bir ücret çıkmadan orayı tamamen yeniliyoruz. Müzeyi dijitalleştiriyoruz. Müze, Fenerbahçe'ye gelir yaratabilecek bir alan oluşturuyor. Amacımız basketbol şubesine gelir kalemi yaratmak." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansının (AA) İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile bir araya gelen Ciritci, Spor Servisi'ni de ziyaret etti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
