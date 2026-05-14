Ergin Ataman'ı kızdıran soru! Basın toplantısını terk etti

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, EuroLeague play-off mücadelesinde Valencia Basket ile karşı karşıya geldi.Seride 2-0 öne geçmesine rağmen İspanyol temsilcisinin üst üste aldığı galibiyetlere engel olamayan Panathinaikos, 5. maçta da rakibine 81-64 mağlup oldu.Bu sonuçla birlikte bu sezon EuroLeague serüveni sona eren Panathinaikos kendi evinde düzenlenecek olan Final Four'a katılma hakkı kazanamadı.Tarihinde ilk kez son 4'e kalan Valencia Basket ise Real Madrid ile finale yükselme mücadelesi verecek. Fianl Four'un diğer eşleşmesinde ise Fenerbahçe Beko, Olympiacos karşısında final bileti için mücadele edecek.Dörtlü final müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta Panathinaikos'un sahasında oynanacak.Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, mücadele sonrası basın toplantısında ise bir gazetecinin Ocak ayında söylediğisözünü hatırlatması üzerine tepki gösterdi.Ergin Ataman soruya cevap vermezkendiyerek basın toplantısını terk etti.