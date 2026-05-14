14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
17:30
14 Mayıs
Sion-Lugano
17:30
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
17:30
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
16:00
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
16:00
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00

Ergin Ataman'ı kızdıran soru! Basın toplantısını terk etti

EuroLeague'de Valencia Basket, Panathinaikos'u 81-64 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi ve dörtlü finale yükseldi. Mücadele sonrası Ergin Ataman kendisine yöneltilen bir soruya sinirlenerek basın toplantısını terk etti.

calendar 14 Mayıs 2026 11:35 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2026 12:22
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, EuroLeague play-off mücadelesinde Valencia Basket ile karşı karşıya geldi.

Seride 2-0 öne geçmesine rağmen İspanyol temsilcisinin üst üste aldığı galibiyetlere engel olamayan Panathinaikos, 5. maçta da rakibine 81-64 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte bu sezon EuroLeague serüveni sona eren Panathinaikos kendi evinde düzenlenecek olan Final Four'a katılma hakkı kazanamadı.

FINAL FOUR EŞLEŞMELERİ

Tarihinde ilk kez son 4'e kalan Valencia Basket ise Real Madrid ile finale yükselme mücadelesi verecek. Fianl Four'un diğer eşleşmesinde ise Fenerbahçe Beko, Olympiacos karşısında final bileti için mücadele edecek.

Dörtlü final müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta Panathinaikos'un sahasında oynanacak.

ERGİN ATAMAN BASIN TOPLANTISINI TERK ETTİ

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, mücadele sonrası basın toplantısında ise bir gazetecinin Ocak ayında söylediği "Ligi ya da Euroleague'i kazanamazsak takımdan ayrılırım" sözünü hatırlatması üzerine tepki gösterdi.

Ergin Ataman soruya cevap vermezken 'Basın toplantısı için teşekkürler, hoşça kalın' diyerek basın toplantısını terk etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
