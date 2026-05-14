Josh Giddey ameliyat oldu, Bulls kampına yetişmesi bekleniyor

Chicago Bulls guardı Josh Giddey'nin sağ ayak bileğinden başarılı bir ameliyat geçirdiği açıklandı.



Bulls tarafından yapılan açıklamaya göre Avustralyalı guardın yaklaşık üç ay içinde sahalara dönmesi bekleniyor. Bu takvim doğrultusunda Giddey'nin yeni sezon öncesindeki antrenman kampına hazır olması öngörülüyor.



23 yaşındaki oyuncu ayak bileği sakatlığını ilk olarak 2024 Paris Olimpiyatları sırasında yaşamıştı. Giddey, 2025-26 sezonu boyunca bu sakatlık nedeniyle tekrar eden problemlerle mücadele etti. Ayrıca aralık ayında hamstring sakatlığı nedeniyle iki hafta kaçırmıştı.



Genç yıldız geçtiğimiz sezon maç başına 17.0 sayı, 9.1 asist ve 8.3 ribaund ortalamaları yakalarken yüzde 44.8 saha içi isabetiyle oynadı.



Giddey, şu anda yeniden yapılanma sürecine giren Bulls organizasyonunda kariyerine devam ediyor. Chicago ekibi nisan ayında genel menajer Arturas Karnisovas ve yönetici Marc Eversley ile yollarını ayırmış, kısa süre sonra başantrenör Billy Donovan da görevinden ayrılmıştı.



Avustralyalı guard, geçtiğimiz yaz kısıtlı serbest oyuncu statüsündeyken imzaladığı dört yıllık 100 milyon dolarlık kontratın ikinci sezonuna hazırlanıyor.



