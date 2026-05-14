14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
17:30
14 Mayıs
Sion-Lugano
17:30
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
17:30
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
16:00
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
16:00
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00

Josh Giddey ameliyat oldu, Bulls kampına yetişmesi bekleniyor

Chicago Bulls guardı Josh Giddey'nin sağ ayak bileğinden başarılı bir ameliyat geçirdiği açıklandı.

14 Mayıs 2026 14:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Bulls tarafından yapılan açıklamaya göre Avustralyalı guardın yaklaşık üç ay içinde sahalara dönmesi bekleniyor. Bu takvim doğrultusunda Giddey'nin yeni sezon öncesindeki antrenman kampına hazır olması öngörülüyor.

23 yaşındaki oyuncu ayak bileği sakatlığını ilk olarak 2024 Paris Olimpiyatları sırasında yaşamıştı. Giddey, 2025-26 sezonu boyunca bu sakatlık nedeniyle tekrar eden problemlerle mücadele etti. Ayrıca aralık ayında hamstring sakatlığı nedeniyle iki hafta kaçırmıştı.

Genç yıldız geçtiğimiz sezon maç başına 17.0 sayı, 9.1 asist ve 8.3 ribaund ortalamaları yakalarken yüzde 44.8 saha içi isabetiyle oynadı.

Giddey, şu anda yeniden yapılanma sürecine giren Bulls organizasyonunda kariyerine devam ediyor. Chicago ekibi nisan ayında genel menajer Arturas Karnisovas ve yönetici Marc Eversley ile yollarını ayırmış, kısa süre sonra başantrenör Billy Donovan da görevinden ayrılmıştı.

Avustralyalı guard, geçtiğimiz yaz kısıtlı serbest oyuncu statüsündeyken imzaladığı dört yıllık 100 milyon dolarlık kontratın ikinci sezonuna hazırlanıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
