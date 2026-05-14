Anunoby'nin Doğu finali 1. maçında oynaması bekleniyor

New York Knicks forveti OG Anunoby'nin sakatlığında beklenmedik bir gerileme yaşanmaması halinde Doğu Konferansı finallerinin ilk maçında forma giymesi bekleniyor.



Anunoby, Doğu Konferansı yarı final serisinin ikinci maçında yaptığı smaç girişimi sırasında hamstring sakatlığı yaşamıştı.



Ancak Knicks, Anunoby olmadan da Philadelphia 76ers karşısında seriyi üçüncü ve dördüncü maçlarda tamamlamayı başardı.



Tecrübeli oyuncunun çarşamba günü yapılan takım antrenmanının bazı bölümlerine katıldığı belirtildi.



Anunoby, bu sezon play-offların ilk iki turundaki performansıyla Knicks'in en etkili isimlerinden biri olmuştu.



New York temsilcisi, konferans finalinde Pistons-Cavaliers serisinin galibiyle karşılaşacak.



