14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
17:30
14 Mayıs
Sion-Lugano
17:30
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
17:30
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
16:00
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
16:00
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00

Anunoby'nin Doğu finali 1. maçında oynaması bekleniyor

New York Knicks forveti OG Anunoby'nin sakatlığında beklenmedik bir gerileme yaşanmaması halinde Doğu Konferansı finallerinin ilk maçında forma giymesi bekleniyor.

calendar 14 Mayıs 2026 14:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Anunoby'nin Doğu finali 1. maçında oynaması bekleniyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



New York Knicks forveti OG Anunoby'nin sakatlığında beklenmedik bir gerileme yaşanmaması halinde Doğu Konferansı finallerinin ilk maçında forma giymesi bekleniyor.

Anunoby, Doğu Konferansı yarı final serisinin ikinci maçında yaptığı smaç girişimi sırasında hamstring sakatlığı yaşamıştı.

Ancak Knicks, Anunoby olmadan da Philadelphia 76ers karşısında seriyi üçüncü ve dördüncü maçlarda tamamlamayı başardı.

Tecrübeli oyuncunun çarşamba günü yapılan takım antrenmanının bazı bölümlerine katıldığı belirtildi.

Anunoby, bu sezon play-offların ilk iki turundaki performansıyla Knicks'in en etkili isimlerinden biri olmuştu.

New York temsilcisi, konferans finalinde Pistons-Cavaliers serisinin galibiyle karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.