14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
17:30
14 Mayıs
Sion-Lugano
17:30
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
17:30
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
16:00
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
16:00
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00

Brooks: "Wemby MVP olacak, tek ödülle de yetinmeyecek"

Phoenix Suns guardı Dillon Brooks, San Antonio Spurs süperstarı Victor Wembanyama hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

calendar 14 Mayıs 2026 14:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Brooks, Fransız yıldızın ilk MVP ödülünü kazandıktan sonra uzun yıllar boyunca ligin en değerli oyuncusu olacağını savundu.

Brooks, Twitch yayınında yaptığı açıklamalarda San Antonio Spurs yıldızına büyük övgüler yağdırdı.

Tecrübeli oyuncu, Wembanyama'nın henüz gerçek potansiyeline ulaşmadığını söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Wemby ilk MVP'sini kazandığında muhtemelen başka kimsenin MVP kazandığını görmeyeceksiniz. Sayıları daha da artacak."

Wembanyama bu sezon NBA'in en dominant oyuncularından biri olarak öne çıktı. Genç süper yıldız kariyerinin ilk Yılın Savunmacısı ödülünü kazanırken sezonu 24.4 sayı, 11.4 ribaund, 3.0 asist ve 3.2 blok ortalamalarıyla tamamladı.

Fransız yıldız şu anda Spurs'ü ilk play-off deneyiminde büyük başarıyla taşıyor. San Antonio ekibi, ikinci tur serisinde Minnesota Timberwolves karşısında 3-2 önde bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
IAB
