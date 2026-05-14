Brooks: 'Wemby MVP olacak, tek ödülle de yetinmeyecek'

Phoenix Suns guardı Dillon Brooks, San Antonio Spurs süperstarı Victor Wembanyama hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Brooks, Fransız yıldızın ilk MVP ödülünü kazandıktan sonra uzun yıllar boyunca ligin en değerli oyuncusu olacağını savundu.



Brooks, Twitch yayınında yaptığı açıklamalarda San Antonio Spurs yıldızına büyük övgüler yağdırdı.



Tecrübeli oyuncu, Wembanyama'nın henüz gerçek potansiyeline ulaşmadığını söylerken şu ifadeleri kullandı:



"Wemby ilk MVP'sini kazandığında muhtemelen başka kimsenin MVP kazandığını görmeyeceksiniz. Sayıları daha da artacak."



Wembanyama bu sezon NBA'in en dominant oyuncularından biri olarak öne çıktı. Genç süper yıldız kariyerinin ilk Yılın Savunmacısı ödülünü kazanırken sezonu 24.4 sayı, 11.4 ribaund, 3.0 asist ve 3.2 blok ortalamalarıyla tamamladı.



Fransız yıldız şu anda Spurs'ü ilk play-off deneyiminde büyük başarıyla taşıyor. San Antonio ekibi, ikinci tur serisinde Minnesota Timberwolves karşısında 3-2 önde bulunuyor.



