14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
0-17'
14 Mayıs
Sion-Lugano
0-09'
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
0-011'
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
0-070'
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
2-153'
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00

Hakan Safi'nin listesindeki bir isim daha ortaya çıktı!

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, yönetim listesine Özgür Peker'i dahil etti.

14 Mayıs 2026 17:14
Fenerbahçe'de başkan adaylarından biri olan Hakan Safi'nin yönetim listesi şekillenmeye devam ediyor. Safi'nin listesinde yer alan bir isim daha ortaya çıktı.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Hakan Safi, Yönetim Kurulu'na Fenerbahçe'nin özellikle gayrimenkul projelerinde etkili olacak Özgür Peker'i dahil etti.

Özgür Peker, Kayışdağı projesi ihalesine en yüksek teklifi vererek projeyi almıştı.

HAKAN SAFİ'NİN LİSTESİNDEKİ DİĞER İSİMLER

Takımdaki hali hazırdaki işleyişi bildikleri için Saran yönetiminden 4 isimle devam etmeyi düşünen Safi'nin listesinde Ali Aytemiz ve Ruşen Çetin gibi isimlerin olacağı da gündeme geldi.

Safi'nin daha önce Ali Koç döneminden Metin Sipahioğlu'nu da yönetim listesine aldığı ve kulübün iletişimini teslim etmeyi planladığı da öne sürülmüştü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
