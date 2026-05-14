Hakan Safi'nin listesindeki bir isim daha ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de başkan adaylarından biri olan Hakan Safi'nin yönetim listesi şekillenmeye devam ediyor. Safi'nin listesinde yer alan bir isim daha ortaya çıktı.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Hakan Safi, Yönetim Kurulu'na Fenerbahçe'nin özellikle gayrimenkul projelerinde etkili olacak Özgür Peker'i dahil etti.
Özgür Peker, Kayışdağı projesi ihalesine en yüksek teklifi vererek projeyi almıştı.
HAKAN SAFİ'NİN LİSTESİNDEKİ DİĞER İSİMLER
Takımdaki hali hazırdaki işleyişi bildikleri için Saran yönetiminden 4 isimle devam etmeyi düşünen Safi'nin listesinde Ali Aytemiz ve Ruşen Çetin gibi isimlerin olacağı da gündeme geldi.
Safi'nin daha önce Ali Koç döneminden Metin Sipahioğlu'nu da yönetim listesine aldığı ve kulübün iletişimini teslim etmeyi planladığı da öne sürülmüştü.
