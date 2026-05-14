Fenerbahçe'nin Olympiakos forması 23 yaşındaki file bekçisi Konstantinos Tzolakis ile ilgilendiği iddia edildi.
İtalyan basınından Europacalcio'nun haberine göre, Sarı-Lacivertli kulübün, Ederson'la yollarını ayırmak istediği ve Yunan file bekçisi için transfer şartlarını araştırmaya başladığı öne sürüldü. Haberde Fenerbahçe'nin olası bir transfer için yaklaşık 15 milyon euroluk bir teklif hazırlayabileceği belirtildi.
2002 doğumlu kaleci, bu sezon Olympiakos'ta gösterdiği performansla dikkat çekti. Yunan ekibinde baskıya rağmen istikrarlı bir görüntü sergileyen Tzolakis'in, modern kaleci özellikleriyle Avrupa kulüplerinin radarına girdiği aktarıldı.
Haberde genç file bekçisinin refleksleri, oyun kurulumundaki başarısı ve liderlik özelliklerinin Fenerbahçe yönetiminin dikkatini çektiği ifade edildi.
PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ
Bu sezon Olympiakos formasıyla 40 maça çıkan Konstantinos Tzolakis, 22 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Yunan kalecinin kulübüyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Fenerbahçe için sürpriz kaleci iddiası: Tzolakis
Fenerbahçe'nin Olympiakos forması giyen kaleci Konstantinos Tzolakis ile ilgilendiği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin Olympiakos forması 23 yaşındaki file bekçisi Konstantinos Tzolakis ile ilgilendiği iddia edildi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic sesleri!
-
9
İşte 2026 Turkcell Süper Kupa'ya katılacak takımlar
-
8
Galatasaray'dan Lemina için yeni sözleşme kararı!
-
7
Manchester United'da Onana kararı!
-
6
Fenerbahçe'ye Leao'nun yanında Tomori sürprizi!
-
5
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin ortak hedefi: Julian Brandt
-
4
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'den Hakan Çalhanoğlu harekatı
-
3
Galatasaray'da 5'i bir yerdenin şifresi takviye!
-
2
Zenit'ten resmi Jhon Duran açıklaması!
-
1
Galatasaray'dan 65 milyon euro'luk hamle: Xavi Simons!
- 17:39 Thorsten Fink: "Galatasaray en önemlisiydi"
- 17:33 Galatasaraylı yıldızdan Bertuğ Yıldırım'a transfer çağrısı
- 17:33 Noa Lang, Napoli'den indirim istiyor!
- 17:21 VakıfBank, Dangubic'in ameliyat olduğunu açıkladı
- 17:17 Jannik Sinner, Novak Djokovic'in galibiyet serisi rekorunu kırdı
- 17:14 Hakan Safi'nin listesindeki bir isim daha ortaya çıktı!
- 17:11 Konyaspor'dan 'final' açıklaması: "Yer değişikliği için neden yok."
- 16:23 Gençlerbirliği'nden geçici transfer yasağına ilişkin açıklama
- 16:14 PSG, Valverde'nin peşine düştü!
- 16:11 Fenerbahçe için sürpriz kaleci iddiası: Tzolakis
- 15:57 Şok gelişme! Klopp, başkan adayı ile görüştü
- 15:24 Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor kadrosu belli oldu! 2 eksik
- 14:45 Gabriel Sara'dan Fenerbahçe itirafı: "Baskı altındaydık"
- 14:38 İlhan Palut: ''Puan durumuna bakamıyordum''
- 14:35 Josh Giddey ameliyat oldu, Bulls kampına yetişmesi bekleniyor
- 14:34 LeBron James'ten OKC'ye destek: "Gidin bir tane daha kazanın!"
- 14:34 LeBron, gelecek kararını Lakers'ın arzusuna göre şekillendirecek
- 14:33 Anunoby'nin Doğu finali 1. maçında oynaması bekleniyor
- 14:32 Draymond'ın Kawhi açıklaması, Warriors söylentilerini doğurdu
- 14:31 Brooks: "Wemby MVP olacak, tek ödülle de yetinmeyecek"
- 14:29 Duren, Pistons'ın seride 2-3 geri düşmesi sonrası: "Daha iyi olabilirdim..."
- 14:02 Ayhancan Güven Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda mücadele edecek
- 13:59 Selçuk İnan'dan Antalyaspor cevabı!
- 13:52 Genç judocu bir ayda 3 Avrupa kupasında birinci oldu
- 13:48 Göztepe potada final için son maçta
- 13:47 Süper Lig'de perde kapanıyor
- 13:37 Süper Lig'de iki kadın hakem görev alacak
- 13:35 Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, ligde 48. randevuda
- 13:33 Göztepe Avrupa'ya daha da yakın
- 13:30 Dusan Alimpijevic'ten "tarihi sezon" vurgusu
- 13:29 Trabzonspor'da Ernest Muçi fırtınası!
- 13:22 Beşiktaş sezonu Rize'de kapatacak
- 13:14 Bilim insanları 2026 FIFA Dünya Kupası uyarısı!
- 13:13 Galatasaray için Hincapie iddiası!
- 13:09 Milli atıcı Nedim Tolga, olimpiyatlara odaklandı
- 13:06 Cem Ciritci: "Hedefimiz kupayı almak ve ülkemize getirmek"
- 12:59 Rizespor'da Beşiktaş maçı öncesi tek eksik!
- 12:54 Trabzonspor üst üste üçüncü kez kupada finalde
- 12:49 Galatasaray'dan transferde savunma harekatı
- 12:44 Galatasaray'a transfer müjdesi: Antonio Silva
- 12:41 Galatasaray'a Kongolu dinamo: Ngal'ayel Mukau
- 12:34 Galatasaray'da krizden kenetlenme ile çıktı!
- 12:19 Zenit'ten resmi Jhon Duran açıklaması!
- 12:14 Conor Morgan: ''Böyle bir galibiyetle başladığımız için mutluyuz''
- 12:07 Devon Dotson: ''Lig'de iyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyebiliriz''
- 12:04 Ergin Ataman'ı kızdıran soru! Basın toplantısını terk etti
- 11:59 Yiğit Arslan: ''Beşiktaş olarak iyi bir performans gösterdik''
- 11:35 Ergin Ataman'ı kızdıran soru! Basın toplantısını terk etti
- 11:07 Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan stadyum vaadi!
- 10:38 Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'den Hakan Çalhanoğlu harekatı
- 10:33 FIFA'dan 3 Türk kulübüne 3'er dönem transfer yasağı
- 10:21 Süper Lig devleri sıraya girdi: Felix Correia
- 10:20 Galatasaray'dan Lemina için yeni sözleşme kararı!
- 09:46 Cavaliers, Pistons'a karşı uzatmada ayakta kaldı, seride 3-2 öne geçti
- 09:43 Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin ortak hedefi: Julian Brandt
- 09:41 Barış Alper Yılmaz'dan müthiş performans
- 09:34 Beşiktaş yıldız isimle anlaşmaya yakın!
- 09:31 Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
- 09:26 Galatasaray'ın 1 kupası 50 milyon euro!
- 09:08 Beşiktaş kanatları yeniliyor
PSG, Valverde'nin peşine düştü!
Şok gelişme! Klopp, başkan adayı ile görüştü
Şampiyon Barcelona'dan kayıp
Fransa'da şampiyon PSG!
Manchester City, Arsenal'in peşini bırakmıyor!
Sevilla, Villarreal karşısında 2-0'dan döndü!
Manchester United'da Carrick için sözleşme hamlesi
Manchester United'da Onana kararı!
Kenan Yıldız: "Vlahovic'in kalmasını istedim"
Lukaku ile Napoli yollarını ayırıyor! Türkiye ihtimali gündemde
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|33
|24
|5
|4
|77
|29
|77
|2
|Fenerbahçe
|33
|21
|10
|2
|74
|34
|73
|3
|Trabzonspor
|33
|20
|9
|4
|61
|36
|69
|4
|Beşiktaş
|33
|17
|8
|8
|57
|38
|59
|5
|Göztepe
|33
|14
|13
|6
|42
|29
|55
|6
|Başakşehir
|33
|15
|9
|9
|56
|34
|54
|7
|Samsunspor
|33
|12
|12
|9
|43
|45
|48
|8
|Rizespor
|33
|10
|10
|13
|44
|50
|40
|9
|Konyaspor
|33
|10
|10
|13
|42
|48
|40
|10
|Kocaelispor
|33
|9
|10
|14
|26
|37
|37
|11
|Alanyaspor
|33
|7
|16
|10
|40
|39
|37
|12
|Gaziantep FK
|33
|9
|10
|14
|42
|56
|37
|13
|Eyüpspor
|33
|8
|8
|17
|30
|45
|32
|14
|Kasımpaşa
|33
|7
|11
|15
|32
|49
|32
|15
|Gençlerbirliği
|33
|8
|7
|18
|33
|47
|31
|16
|Antalyaspor
|33
|7
|8
|18
|32
|55
|29
|17
|Kayserispor
|33
|5
|12
|16
|25
|61
|27
|18
|Karagümrük
|33
|7
|6
|20
|29
|53
|27