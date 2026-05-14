14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
17:30
14 Mayıs
Sion-Lugano
17:30
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
17:30
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
16:00
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
16:00
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00

Barış Alper Yılmaz'dan müthiş performans

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

calendar 14 Mayıs 2026 09:41 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2026 15:42
Fotoğraf: AA
Barış Alper Yılmaz'dan müthiş performans
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluk yolculuğunda öne çıkan oyunculardan biri de Barış Alper Yılmaz oldu.

25 yaşındaki oyuncu , bu sezon ligde çıktığı 30 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırırken, 12 de asist yaptı.

Milli futbolcu, tüm kulvarlarda ise 49 resmi maça çıkarken, toplam 12 gol ve 14 asiste imza attı.

Barış Alper Yılmaz, ayrıca teknik direktör Okan Buruk'un farklı bölgelerde değerlendirdiği oyuncular arasında yer aldı. Yıldız futbolcu, Osimhen'in sakatlık süreciyle Icardi'nin form düşüklüğü döneminde santrafor olarak da görev yaptı.

Galatasaray'da 5'inci sezonunu geçiren Barış Alper Yılmaz, takımıyla üst üste 4 kez lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.