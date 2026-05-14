Şok gelişme! Klopp, başkan adayı ile görüştü

İspanya La Liga devi Real Madrid seçime giiyor.



Sayısız başarılar elde eden 79 yaşındaki efsane başkan Florentino Perez'in bu seçimdeki rakibi, 37 yaşındaki Enrique Riquelme oldu.



1989 doğumlu Enrique Riquelme, tüzükteki 20 yıllık kesintisiz üyelik şartını karşılıyor ve Real Madrid'de başkan adayı olabiliyor.



PEREZ ATEŞ PÜSKÜRDÜ



Perez, basın toplantısında yaptığı açıklamada rakibine ilişkin, "Onunla yüz yüze görüşmedim. Ortaya çıksın, kendisini göstersin. Karmaşaya son versin ve seçim normale dönsün. Ben ve yönetim kurulu adayız. Aday olmak isteyen varsa, onları karşımıza bekliyoruz. Arkamızdan konuşmamalılar çünkü her şeyi duyuyorum." ifadelerini kullandı.



KLOPP İLE GÖRÜŞTÜ



Cox Energy firmasının sahibi olan Riquelme ise kişisel polemiklere girmekten imtina ediyor ve görüşmelerini sürdürüyor.



Bu bağlamda Riquelme, teknik direktör olarak adayını da belirlemiş durumda. Elconfidencial'de yer alan habere göre genç başkan adayının seçim kozu, Jürgen Klopp olacak.



Riquelme, Klopp ile birebir görüşme gerçekleştirdi ve kendisinin, Real Madrid için ideal teknik direktör olduğunu ifade etti. Real Madrid'in genç başkan adayının Klopp ile görüşmelerine devam ettiği ve projesini aktardığı dile getirildi.



