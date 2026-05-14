14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
0-19'
14 Mayıs
Sion-Lugano
0-011'
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
0-012'
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
0-071'
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
2-154'
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00

Şok gelişme! Klopp, başkan adayı ile görüştü

Real Madrid'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, Florentino Perez'in genç rakibi Enrique Riquelme, Jurgen Klopp ile görüşme gerçekleştirdi.

calendar 14 Mayıs 2026 15:57
Fotoğraf: X.com
Şok gelişme! Klopp, başkan adayı ile görüştü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İspanya La Liga devi Real Madrid seçime giiyor.

Sayısız başarılar elde eden 79 yaşındaki efsane başkan Florentino Perez'in bu seçimdeki rakibi, 37 yaşındaki Enrique Riquelme oldu.

1989 doğumlu Enrique Riquelme, tüzükteki 20 yıllık kesintisiz üyelik şartını karşılıyor ve Real Madrid'de başkan adayı olabiliyor.

PEREZ ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Perez, basın toplantısında yaptığı açıklamada rakibine ilişkin, "Onunla yüz yüze görüşmedim. Ortaya çıksın, kendisini göstersin. Karmaşaya son versin ve seçim normale dönsün. Ben ve yönetim kurulu adayız. Aday olmak isteyen varsa, onları karşımıza bekliyoruz. Arkamızdan konuşmamalılar çünkü her şeyi duyuyorum." ifadelerini kullandı.

KLOPP İLE GÖRÜŞTÜ

Cox Energy firmasının sahibi olan Riquelme ise kişisel polemiklere girmekten imtina ediyor ve görüşmelerini sürdürüyor.

Bu bağlamda Riquelme, teknik direktör olarak adayını da belirlemiş durumda. Elconfidencial'de yer alan habere göre genç başkan adayının seçim kozu, Jürgen Klopp olacak.

Riquelme, Klopp ile birebir görüşme gerçekleştirdi ve kendisinin, Real Madrid için ideal teknik direktör olduğunu ifade etti. Real Madrid'in genç başkan adayının Klopp ile görüşmelerine devam ettiği ve projesini aktardığı dile getirildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.