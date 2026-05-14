Bayern Münih'ten Gordon için 70 milyon euro

Bayern Münih, Newcastle United forması giyen Anthony Gordon için kararını verdi.



Alman basınında yer alan habere göre, Bayern Münih, Newcastle United'ın Gordon için istediği 86 milyon euro'yu çok fazla buluyor.



Bayern Münih, 25 yaşındaki futbolcu için en fazla 70 milyon euro ödemeyi düşünüyor.



Bayern Münih dışında Barcelona ile de adı geçen Gordon, bu sezon Newcastle United'da 46 maçta 17 gol attı ve 5 asist yaptı.



